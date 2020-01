Szombaton már három amerikai légióssal játszik a Szedeák Jászberényben

Az egyik legfontosabb mérkőzését vívja szombaton 18 órakor a Naturtex-SZTE-Szedeák, amely a sereghajtó Jászberény vendégeként lép pályára.

A két csapat a tabella utolsó két helyén áll, a találkozó előtt kettő győzelem az előnye a Szedeáknak, azaz egy szegedi siker esetén már jelentős távolságba kerülhetne riválisától Szrecsko Szekulovics csapata – és tovább harcolhatna azért, hogy még legyen esélye a középházba kerülésre, ehhez a tizedik helyre kellene befutnia.

Már csak azért is lenne fontos, mert ezzel automatikusan biztosítaná bennmaradását a csapat az A csoportban, ha viszont az alsóházban folytathatja majd, akkor akárcsak tavaly, a play-out elkerülése lehet a célja – de ha nem tudja behozni az előtte álló csapatokat, akkor is jó eséllyel pályaelőnnyel vághat majd neki a kiesés elkerüléséért vívott párharcnak.

Addig azonban még rengeteg meccs van, kezdésnek a szombati találkozó, amelyen ha úgy játszik a Szedeák, mint tette azt az Alba ellen, jó eséllyel pályázhat a győzelemre. A csapatot meglátogattuk a csütörtöki edzésen, ahol már az új légiós, az amerikai Cameron Naylor is a társakkal dolgozott.

Először fel kell vennem a ritmust, meg kell tanulnom a figurákat, és meg kell találnom a helyem a pályán, de azt gondolom, ez egy gyors folyamat lesz. Nem ismertem Briant és Morrist, de mindig izgatottan várom, amikor ilyen tapasztalt kosarasokkal játszhatok, mert sokat tanulhatok tőlük, nem csak a kosárlabdáról, hanem az életben is

– mondta a tréning előtt a 25 éves kosaras, aki Izraelből érkezett a szegedi csapathoz.

Jól is ment is a játék a csapatnak, nem volt hiány szép játékokból, és úgy tűnt, valóban nem kell sok idő Naylor beilleszkedéséhez: az utolsó izraeli meccsén 17 pontos, 12 lepattanós dupla-duplával búcsúzó kosaras a lepattanókban is sokat lendíthet a Szedeák játékán.

A szombati meccs nem csak Naylor bemutatkozása és a tabella miatt lesz érdekes: visszatér Jászberénybe Kerpel-Fronius Balázs, aki tavaly igazolt a jászságiaktól Szegedre, valamint Szrecsko Szekulovics korábban vezetőedzőként dolgozott a JKSE-nél, így egykori csapatuk ellen meccselhetnek mindketten.