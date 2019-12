Szombaton visszavághat örök riválisának a MOL-PICK Szeged

A MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata egyre közelebb kerül az ősz legjobban várt bajnoki találkozójához: szombaton 19.30-tól a Veszprém otthonában lép pályára. Juan Carlos Pastor legénysége visszavágna legutóbbi idegenbeli vereségéért, és az elmúlt másfél évet nézve van is miből erőt merítenie.

Egy Veszprém elleni visszavágásnál nem kell nagyobb motiváció a MOL-PICK Szeged játékosainak, szakmai stábjának és szurkolóinak sem. Most pont ez a helyzet, hiszen szombaton 19.30-tól a Tisza-parti klub revansot venne örök riválisán. Legutóbb ugyanis, amikor a klub a Veszprém Arénában járt, kellemetlen vereséget szenvedett: 35–24-re kikapott a vetélytárstól, amely ezzel szinte be is zsebelte a bajnoki címet, a visszavágó (27–27) már csak formalitás volt.

A visszavágáshoz bőven akad olyan emlék, amelyből lehet táplálkozni, hiszen a két csapat rivalizálása az elmúlt másfél évben alaposan felka­varta a korábbi esztendők ál­­ló­­vizét. 2018 márciusában a Szeged történelmi sikert ért el a sokáig bevehetetlen arénában, 15 év után először nyert rendes játékidőben a Veszprém otthonában. Ez a győzelem óriási lendületet adott a csapatnak, hiszen a szezon bajnoki címét is elhódította.

A következő idény sem volt akármilyen, hiszen a 2018–2019-es NB I-es idény alapszakaszában a MOL-PICK Szeged oda-vissza legyőzte a Veszprémet, idegenben 32–27-re, otthon pedig 25–23-ra.

A Tisza-partiak így veretle­nül zárták az alapszakaszt, ami komoly lépés volt a klub életében. Juan Carlos Pastor legénysége egyre magabiztosabbá vált – ezt a PSG elleni BL-győzelem is bizonyította ebben az időszakban – , úgy fordultunk a tavaszra, hogy be­­bizonyosodott: a két magyar élcsapat párharca hosszabb távon is kiegyenlítetté vált.

Ilyen előjelekkel vártuk a ma­­gyar kupa idei fináléját, ahol természetesen a MOL-PICK Szeged és a Veszprém küzdött meg egymással. Ami a döntő első játékrészének második felében történt, talán még azóta is hivatkozási pont a taktikai megbeszéléseken, a Szeged ugyanis állva hagyta riválisát, fantasztikus játékának köszönhetően a félidőben 17–10-re vezetett. A vé­­gén ugyan izgulni kellett, de összejött a siker (28–27), így egyszerre volt a magyar kupa és a bajnokság címvédője is a Tisza-parti együttes.

Nem sokáig, hiszen ahogy a cikk elején említettük, a Veszprém 11 góllal nyert a bajnoki finálé első találkozóján, amiért jó lenne visszavágni. Egy szoros sikerrel is beérnénk, hiszen most is ugyanolyan fantasztikus érzés lenne bevenni a Veszprém Arénát, mint tavaly márciusban először.

A két együttes a férfi kézilabda K&H-liga NB I-ben egy­­aránt hibátlan: a Szeged ti­­zenkettő, a Veszprém tizenegy győzelemnél jár az egymás elleni rangadó előtt.