Szoros meccsek

Számos felkészülési meccset vívtak a Csongrád-Csanád megyei csapatok a hétvégén: az NB III-ra készülő gárdák mellett a megyei bajnokságok résztvevői is pályán voltak, és egy kivételtől eltekintve csak szoros meccseket játszottak.

Két nap alatt két edzőmérkőzést is vívott az NB III-ra készülő Szegedi VSE: a Vasutasok előbb pénteken a Szarvason edzőtáborozó, szintén harmadosztályú Jászberénnyel játszottak döntetlent, majd másnap a szegediekhez hasonlóan ugyanúgy az NB III Közép csoportjában szereplő Dabas otthonában is remiztek. Bár az SZVSE korán hátrányba került a második mérkőzésén, sikerült fordítani, és le is zárhatta volna a meccset, meg kellett elégednie a döntetlennel. A szegedi csapattal kapcsolatos további hír, hogy visszatért Csanádi István, aki korábban játszott már az SZVSE-ben.

A Hódmezővásárhelyi FC is osztályrivális ellen játszott, Szűcs Róbert együttese a Körösladányt fogadta, és egy korán, szöglet utáni kavarodást követően kapott góllal vereséget szenvedett. A vásárhelyiek számára ez a meccs a kísérletezésről szólt, a kerethez pedig csatlakozott a Tiszakécskéről érkező Ludánszki Bence, akire a védelemben és a középpályán is számíthatnak.

A megyei bajnokságokban érdekelt csapatok közül győzött a Makó és a Tiszasziget, előbbi a Békéscsaba II.-t győzte le hazai pályán, míg Bernát Péter együttese szintén egy Békés megyei ellenfél, a Mezőhegyes otthonában tudott nyerni. Döntetlent játszott a Szentes Orosházán, míg a sok hiányzóval felálló és fiatalokkal teletűzdelt Algyő egygólos meccsen maradt alul Lajosmizsén. A hétvége leggólgazdagabb meccsét Székkutason játszották, ahol ötöt lőttek a hazaiak a megyekettes St. Mihálynak.

Eredmények: Jászberény–SZVSE 1-1 (1-0), gólszerző: Beretka. Dabas–SZVSE 2-2 (1-1), gsz.: Göncző, Kelemen V. Hódmezővásárhelyi FC–Körösladány 0-1 (0-1). Makó–Békéscsaba 1912 Előre II. 2-1, gsz: Buzási, Gémes. Székkutas–St. Mihály 5-2 (2-1), gsz: Rácz D. (2), Bujáki, Gyöngyösi, Szabó, ill. Olajos Cs. (2). Orosházi MTK-ULE–Szentesi Kinizsi 1-1, gsz.: Prozlik. Lajosmizse–Algyő 1-0 (1-0). Mórahalom–UTC 2-0 (2-0), gsz.: Bokányi (2). Csongrád–Ágasegyháza 1-1, gsz.: Szőr­fi. Mezőhegyes–Tiszasziget 0-1 (0-0), gsz.: Godó.