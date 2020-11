Szoros volt a klubverseny

A kajak-kenu magyar bajnoki pontverseny alapján az NKM Szeged Vízisport Egyesület a Győr és a KSI mögött a harmadik helyet szerezte meg, míg egy másik rangsorban csak a SUP szakágat nem figyelembe véve második lett a Győr mögött.

Két első hely után egy harmadik: nyugodtan mondhatjuk, nem rossz, sőt jó. Ez azt jelenti rövidre fogva az elemzést, hogy a klub folyamatosan ott van az élmezőnyben, és ugyan két éven át nem tudta megelőzni, most volt két olyan egyesület, amely ha csak néhány ponttal is, de jobban teljesített.

Így volt ez 2020-ban a ka­­jak-kenusok éves összesítő magyar bajnoki pontversenyében (amelyben nem szerepelnek a masters, a szabadidős, a SUP és a sárkányhajó szakágak). Az előző két, elsőséggel zárult esztendőhöz képest az NKM Szeged visszacsúszott a harmadik helyre, ám a Győr (1556 pont) és a KSI (1490,75 pont) eredménye összehasonlítva a Szegeddel (1478,5 pont) mutatja, nüanszok döntöttek – most is, de az előző években szintén. Ez a három klub erejét és méretét tekintve hasonló, és mint sportági „húzó műhelyek” évről évre egy egészséges és szoros versenyben erősítik a sportágat és egymást.

Ha csak a SUP szakágat vesszük ki, akkor a Győr mögött már a Szeged van a második, a KSI pedig a harmadik helyen.

Nézzük részleteiben is az eredményt! Az NKM Szeged versenyzői a különböző or­­szágos bajnokságokon 119 ér­­met szereztek: ebből 41 volt az arany, 48 az ezüst és 30 a bronz. 2019-ben 122 medált gyűjtöttek a Tisza-partiak – minimális a változás tehát.

A felnőttek mezőnyében a parakenu szakág szerepelt a legjobban, hiszen első lett a szakosztályok között. A női ka­­jak és a férfi kajak egyaránt harmadik helyen végzett. U23-ban nem fért fel a dobogóra szegedi szakág, az ifjúságiaknál a férfi és a női kenu is bronz­érmes, míg a serdülőknél az összesített eredmények alapján az NKM Szeged volt a legjobb, közben pedig ebben a korosztályban a férfi és a női kenu is nyert, a férfi kajak pedig harmadik lett. A kölyök korosztály összesített második helye, illetve a férfi kenu győzelme, a női kenu második helye szintén jó utánpótlásmunkáról árulkodik. A legkisebbek, a gyermekek mezőnyében ugyancsak összetett második hely jutott a Szegednek, ezen belül első lett a férfi, második a női kenu.

A nemzetközi eredmények területén sajnos közbeszólt a koronavírus-járvány, hiszen kevés kivételével mindet törölték, az olimpiát például rendhagyó módon át is tették 2021-re. Szerencsére Szeged ebben is kivétel volt, hiszen a Maty-ér otthont adhatott a felnőtt sík vízi világkupának és az olimpiai reménységek versenyének is. A klub népes csapattal vett részt a világkupán (hat sportolóval) és fiatalok nemzetközi viadalán is 13 versenyző), utóbbin Kiss Ágnes és Molnár Csanád három-három aranyérmet gyűjtött.

Az országos összesített rangsorban a SUP szakágat kivéve 96 pontot szerzett klub között Csongrád-Csanád megyéből a szegedi Szőke Tisza HE holtver­senyben a 49., a Szegedi Sárkányhajó Egyesület a 67., a Csongrádi Kajak-kenu Klub a 77., az Algyői VSE a 95. helyen végzett.