Szrecsko Szekulovics marad a Naturtex-SZTE-Szedeák vezetőedzője

Megnevezte vezetőedzőjét a következő szezonra a Naturtex-SZTE-Szedeák NB I/A csoportos férfi kosárlabda-csapata: a szegediek irányításáért továbbra is Szrecsko Szekulovics felel, aki egy agresszív, mindenkire veszélyes csapatot építene.

Az első elem már megvan: kiderült ugyanis, ki lesz az edzője a Naturtex-SZTE-Szedeáknak a következő szezonban. Mivel a felek megállapodtak, így folytathatja a munkát Szrecsko Szekulovics, a szerb tréner tavaly novemberben vette át a Tisza-parti együttest, amelynek élén négy győzelmet könyvelhetett el tizenhárom bajnoki mérkőzésen.

– Sajnálom, hogy nem játszottuk végig az előző bajnokságot, mert szerettem volna megmutatni a pályán, hogy képesek lettünk volna bent maradni – kezdte lapunknak az 58 esztendős szakember arra utalva, hogy a 2019-2020-as bajnokságot lefújták, és nem hirdettek végeredményt. – Most egy új dolgot kezdünk el. Egy gyors, agresszív kosárlabdát játszó csapatot szeretnék kialakítani. Fontosnak tartom, hogy jól kezdjünk majd, mert nem szeretnék korán hátrányba kerülni, ez mindenképpen kulcsfontosságú lehet a következő idényt illetően. Persze tisztában vagyok vele, hogy ennek eléréséhez sokat kell dolgoznunk. Egy olyan puzzlet kell most kiraknunk, amelyben az októberi rajtra mindenki megtalálja már a helyét – nyilatkozta a Falcóval korábban magyar bajnokságot is nyert Szekulovics.

A következő szezonnal kapcsolatban elmondta, hasonlóan kiegyenlített idényre számít, és szintén roppant fontos lesz, hogy hogyan jön ki a csapat az egylabdás, szoros mérkőzésekből.

– Abból a szempontból biztos más lesz ez az év, hogy tavaly mindenhol öt légiós játszott, nálunk pedig négy, sőt, volt, amikor csak három külföldi kosarasra számíthattunk. Aztán ott az U23-as szabály is, amely szintén megkavarja egy kicsit a kártyákat. Abban viszont nincs változás, hogy van pár csapat, amely kiemelkedik a mezőnyből, de az utánuk következő csapatok között nincs nagy különbség. Apróságok dönthetnek majd ezeken a meccseken, ezekből pedig fontos, hogy jól jöjjünk ki. Ennek érdekében mentálisan is kellőképpen fel kell készülnünk a szezonra – tette hozzá Szrecsko Szekulovics.

A szerb szakember kitért arra is, nem elégedne meg pusztán a bent maradással, hanem szeretne minél előrébb végezni a Szedeákkal: ebben pedig szintén fontos lesz, hogy ne ragadjanak bent a kezdésnél. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének tájékoztatása szerint a következő szezon október elején vagy végén indulhat, a vírushelyzettől függően, a Naturtex-SZTE-Szedeák pedig a tervek szerint augusztus 10-én kezdi a felkészülést a következő szezonra.