Szücs Szasának jól jött egy kis pihenő, de mostanra már hiányzik a futball

Egyre nehezebben telik a futballmentes időszak a Röszke SK játékos-edzője, Szücs Szasa számára. A védő könnyű helyzetben van, hiszen otthona közel van a futballpályához, egyúttal reméli, Szerbia és Magyarország is jól jön ki a vírushelyzetből.

– Őszintén bevallom, kezdetben még örültem egy picit, hogy szünetel a bajnokság, hiszen a munka mellett nem volt egyszerű naponta átjárni a határon, edzeni, meccseket játszani – kezdte Szücs Szasa annak kapcsán, hogy az összes többi hazai labdarúgó-bajnoksággal együtt a Csongrád megyei I. osztály küzdelmeit is felfüggesztette a Magyar Labdarúgó Szövetség, így a csapatok március 14-e óta nem játszottak mérkőzéseket. – Mostanra azonban hiányzik a futball, egyre nehezebben telnek a hétvégék a sport nélkül, és természetesen hiányoznak a srácok is – tette hozzá a Röszke játékos-edzője, aki a Szerbiában az elmúlt hétvégén hozott 60 órás kijárási tilalmat is nehezen viselte.

A 30 éves futballista naponta Magyarkanizsáról jár át Röszkére edzést tartani, illetve a mérkőzésekre: mint mondta, a szünetet ő is igyekszik kihasználni, és próbálja önmagát formában tartani – ezt illetően nincs is nehéz dolga, hiszen közvetlenül az otthona mellett van a futballpálya.

– Nem kértem semmi különöset a csapattagoktól a leállás idejére, csak hogy amennyit idejük enged és amennyi lehetőségük van rá, mozogjanak. Úgy gondolom, ekkora szünettel már kárba veszett mindaz a munka, amit a télen elvégeztünk. Biztos vagyok benne, hogy nem lesz egyszerű az újrakezdés – tette hozzá Szücs, akinek csapata a tavaszi fordulókban a Székkutast legyőzte, a bajnokesélyes Hódmezővásárhelyi FC otthonában azonban nem tudott bravúrt elérni.

Szücs Szasa esetében az is kérdéses, hogyha lesz is folytatása a bajnokságnak, (a felfüggesztett bajnokságok sorsáról egyelőre nem hozott döntést az MLSZ, amely április 21-én, online tartja soron következő ülését) abban az esetben a határon való átjárás milyen módon lesz majd lehetséges.

– Ettől nem tartok, mert sokan járnak át dolgozni Magyarországra. Remélem azonban, tudunk még futballozni idén, és minél hamarabb lezárul ez a jelenlegi szituáció. Egyúttal bízom benne, hogy Szerbia és Magyarország is egyaránt jól jön ki majd ebből a helyzetből – zárta Szücs Szasa.