Szűk körben ünnepelnek

A szentesi és a magyar vízilabda sikerkovácsa, Tóth Gyula ma ünnepli 80. születésnapját. Unokákról, mindennapokról, sportról és frissen kapott díszpolgári kitüntetéséről is beszélgettünk a BEK-győztes, világbajnok és többszörös magyar bajnok edzővel.

– Boldog születésnapot kívánok! Lesz nagy ünneplés a hétvégén?

– Köszönöm szépen, sajnos nem. A feleségem szervezett volna egy nagy bulit, jöttek volna régi játékosaim, barátok, rokonok, külföldről is rengetegen hazalátogattak volna, de a koronavírus-járvány miatt elhalasztjuk, csak szűk családi körben ebédelünk majd egyet a hódmezővásárhelyi Bagolyvár étteremben.

– Ezen a hétvégén indul a női vízilabda-bajnokság, a Hungerit-Szentesi VK az Egert fogadja. Követi az eseményeket?

– Hogyne! Az unokám, Csenge is a szentesi csapatban játszik már szerencsére, ahogyan a nyáron másik unokám, Gyula is közelebb igazolt: a Honvédból a Szegedbe. Ha nem lenne ez a fránya vírus, akkor most is rendszeresen járnék a meccseikre, így viszont egyelőre maradok itthon.

– Mi köti le manapság?

– Általában a sport, de sokat olvasok is, legutóbb José Rodrigues dos Santos Az isteni formula című könyvét. Természetesen első a vízilabda, de imádom az NBA-t is, szurkolok a Los Angeles Lakersnek, hogy sikerüljön idén megszerezniük a bajnoki címet.



– Járt NBA-meccsen?

– Igen, sok évvel ezelőtt. Fantasztikus élmény volt. Érdekes, hogy kezdés előtt 15 perccel még alig lézengtek az arénában, viszont a feldobásra megtelt a hatalmas csarnok emberrel. Magasan ültünk, de ugyanolyan jól láttunk, mintha az első sorban kaptunk volna helyet.

– Hogyan ismerkedett meg a vízilabdával?

– Apukám imádott minden sportot, vele jártunk vasárnaponként mindenféle meccsekre. Ferencváros-szurkolók voltunk, majd amikor beköszöntött a hideg, már csak a vízilabdameccs maradt. Elmentünk egy téli kupára, megtetszett, és szóltam a Csepeli Vasas edzőjének, hogy szeretnék vízilabdázni. Azt mondta, rendben, hétfőn reggel 6 órára vár. 10 hossz vegyest kellett úszni, a többiek már megszáradtak, amikor még tempóztam. Gondoltam biztos vége, de nem, bedobott egy labdát, lőttünk és maradhattam. Több csapatban játszottam, 38 éves koromig pólóztam az OB I.-ben.

– Említette a Ferencvárost. Nézte a Molde elleni labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtezőt?

– Persze! Sajnos nem játszottunk jól, a végén egy szerencsésen megítélt büntetőből egyenlítettünk. A bal oldalunk nagyon gyengén muzsikált, hiányzott a védelemből Kovacevic. Kedvelem edzőként Rebrovot, tudta, hogy mikor kell elengedni Bödét vagy Lanzafamét. Bízom benne, hogy bejutunk a csoportkörbe az 1995–1996-os idény után újra.

– Rengeteg vízilabdázó orvos vagy ügyvéd, ön állatorvosként dolgozott. Nehéz volt összeegyeztetni a civil szakmát a sporttal?

– Egymást csábítottuk állatorvosnak, engem Konrád János olimpiai bajnok hívott, de kolléga lett például Kemény Dénes is. Éppen nemrég ért hatalmas megtiszteltetés, az Állatorvostudományi Egyetemtől díszpolgári címet kaptam, csak a járványhelyzet miatt nem tudtam elmenni a díjátadóra.