Szuper év, szuper Mario!

A MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata NB I-es győzelemmel zárta az évet, az esztendő utolsó mérkőzését hazai pályán 38–25-re nyerte a Ferencváros ellen.

Ahhoz képest, hogy még munkaidőben kezdődött a MOL-PICK Szeged idei utolsó mérkőzése, nem sok hiányzott a telt házhoz az újszegedi sportcsarnokban a Ferencváros elleni NB I-es bajnokin. Alilovic védéseit követően Sostaric egész pályás gólja után szólt az első igazán nagy taps, majd a szlovén légióst még jó néhányszor ünnepelték, ugyanis elemében volt. Sorra szerzett labdákat és vitt végig ziccereket, de „sima” akciókból is betalált, egy félidő alatt hétszer volt eredményes.

Radivojevics továbbra is közönségkedvenc, már akkor is nagy ovációt kapott, amikor beállt egy hetesre, de volt még mit ünnepelni. Zsitnyikov egyik gólját szép összjáték előzte meg, Henigmannak pedig még jobban sült a keze, sorban érkező találatai után időt is kért a Ferencváros.

A játék képe nem változott: Sostaric parádés játéka miatt a közönség skandálta, hogy „Super Mario”, a 17. percben a publikum rá is számolt az ellenfélre, hiszen már közte tíz volt. Ekkor már be is állhattak a fiatalok, Rosta Miklós és Bajus Brunó is lehetőséget kapott, később Csiki Csaba is.

A félidő végén az ex-veszprémi Schuch Timuzsin borzolta a kedélyeket Henigman arcon csapásával, természetesen két perces kiállítás lett a „jutalma”, és örülhetett, hogy megúszta a piros lapot. A 35. percben Debreczeni és Bombac akaszkodott össze, salamoni döntéssel mindkettejüket kiállították, de a Fradi játékosa reklamálással megduplázta büntetését.

A második félidőre beállt Mikler és Stepancic, illetve állandó jelleggel Radivojevics is, utóbbi játékos rögtön gólok sorával szórakoztatta a nagyérdeműt. A vége 38–25-ös hazai siker lett, jöhet a MOL-PICK Szeged megérdemelt pihenője egy remek, kupagyőzelmet is hozó év végén.