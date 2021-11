Tanítványával együtt Állami kitüntetést vehetett át Vitsek Iván

A Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetésben részesült Vitsek Iván: a Floratom Szeged AC játékosa ugyanis felkészítő edzőként segítette a paralimpián bronzérmet nyert Szvitacs Alexandrát. A szegedi csapat játékosa megtisztelőnek tartja az elismerést, egyúttal reméli, még fentebb juthatnak tanítványával.

Az olimpiai és paralimpiai játékokon sikeres sportolókat és ed­­zőket díjaztak a közelmúltban az Országházban. Az eseményen Magyar Bronz Érdemkeresztet vehetett át Vitsek Iván is.

– Ez a kitüntetés azt jelenti, hogy becsülik azt a munkát, amit a versenyzők és az edzők elvégeznek. Ennek meg is ad­­ták a módját, a parlament ku­polatermében volt a díjátadó. A karmelita kolostorban tartott fogadáson a miniszterelnökkel kötetlen keretek között lehetett beszélgetni – mondta lapunknak a Floratom Szeged AC játékosa.

Kettejük közös munkája ta­valy kezdődött, amikor Alexa kereste meg Vitsek Ivánt, hogy dolgozzanak együtt. Több ed­­zővel, hosszú távon zajlik a pa­­ralimpikon felkészítése.

– Sok évig az utánpótlásban dolgoztam, ifjúsági korából is ismerem Alexát. Heti két-három edzést jelent a közös munkánk, ahol próbáljuk javítani a játékát annak érdekében, hogy a párizsi paralimpián még jobb eredményt el tudjon érni – avatott be a tervekbe Vitsek Iván.

Nagyjából tíz hónapja dolgoznak együtt, és Vitsek meglátása szerint Párizsig jobban kijöhet a közös munka eredménye, hiszen akár nemzetközi versenyeken is láthatja tanítványát és ellenfeleit, így a következő három évben minőségben is van mit növelniük.

– Nem gondolom, hogy nagy szerepem lett volna az idei paralimpiai szereplésben, talán tíz százalékot hozzá tudtam tenni. Ha egy húsz-harmincot még rá tudunk tenni, akkor benne van egy jobb eredmény Párizsban. Az ember nem a kényelmi szempontot nézi, ha edzősködik, de sokkal fókuszáltabban lehet egy emberrel dolgozni, mint ha tíz játékost kellene kezelni mondjuk egy válogatottcsapatnál. Nagy motivációt is ad ez a feladat nekem, mint edzőnek, egyben kellemesebb feladat is, mert csak egy játékosnak tartozom felelősséggel, nem pedig tíz játékos klubjának és a szövetségnek is. Talán a munka is jobban megmutatkozik, hiszen egy irányba lehet fókuszálni. Nagyon szívesen csinálom ezt a munkát, nem mellesleg Alexa nagyon jól játszik, így nekem edzésnek is kiváló a vele való közös munka, így nemcsak az edzői része kellemes, hanem a saját játékomnak is jót tesz – zárta Vitsek Iván.