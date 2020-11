Tanulságos félévet zárt a nagymágocsi női csapat

Történelmi félév van a nagymágocsi női futballcsapat mögött, hiszen a tervekhez képest korábban befejeződött őszi idényben már az NB II. Keleti csoportjában játszottak a lányok. A csapat lassan felveszi a másodosztály ritmusát, és a tavaszi folytatáskor már abban bízik, növelni tudja győzelmei számát.

Ezúttal már egy osztállyal fen­­tebb szerepelt a Nagymágocs NSE, a Csongrád-Csanád megyei női bajnokságban az elmúlt években rendre első helyen végzett csapat a nyáron úgy döntött, vállalja a feljutást, így az ősszel már az NB II. Keleti csoportjában kapott helyet a mágocsi csapat.

– Tudtuk, hogy nagy fába vágtuk a fejszénket, tisztában voltunk vele, hogy mit is vállalunk. Úgy gondolom, a Keleti csoport lényegesen erősebb, mint a Nyugati, elég, ha csak azt mondom, az FTC II., az Újpest és a BVSC is itt szerepel. Keretünkből hatan is sérüléssel bajlódtak, és a koronavírus sem került el bennünket, így négy-öt kezdőjátékosra nem számíthattam – összegzett Gila László, a Nagymágocs ed­­zője, aki hozzátette, várhatóan sikerül majd erősíteniük a tél során, és nemcsak azért, mert a sérültjeik, betegeik visszatérnek, hanem tervben van az erősítés is.

A Nagymágocs kilenc meccset játszott ősszel, a koronavírus-járvány miatt a tervezettnél hamarabb ért véget az őszi idény. Az újonc hat pontot szerzett, miután a Nyírség NSC és a Cigánd ellen is nyerni tudott, ám a hét veresége közül is több olyan mérkőzés akadt, amelyen könnyen sikerülhetett volna a lányok számára a pontszerzés – persze akadt na­­gyobb vereség is, hiszen a Kazincbarcika például az ősz utolsó meccsén kilenc gólt lőtt.

– Tanulóév volt ez nekünk, hiszen például Monoron hiába vezettünk kétszer, mégis ki­kaptunk. A helyzet úgy áll, hogy az elmaradt bajnokikat már februárban pótoljuk, így amint lehetőségünk nyílik rá, azonnal elkezdünk edzeni. Sajnos jelenleg sem kültéren, sem a teremben nem edzhetünk a járványügyi korlátozások miatt, így a lányok egyéni edzésterv alapján otthon ké­szülnek, hogy ne a nulláról kelljen kezdeni majd a munkát. Büszkék vagyunk arra, hogy az Újpest, vagy a Nyíregyháza ellen 400 néző volt kint a meccsünkön, ez úgy gondolom, az élvonalban is megsüvegelendő nézőszám – tette hozzá Gila László, aki kitért rá, a megyei futsalbajnokságba is beneveztek annak érdekében, hogy já­tékban maradjanak.

Bár a helyzetük nem a leg­ideálisabb, de Nagymágocson úgy készülnek, tavasszal mindenképpen gyarapítják majd pontjaik számát, hiszen már egy félévnyi rutinnal rendelkezve várhatják a szezon folytatását. Gila László azt is elmondta, eddig kevésbé is­­merték az ellenfeleket, ebben pedig úgy érzi, ő is hibázott, mostanra azonban már teljesen kirajzolódtak az erőviszonyok.

– Négy meccsünk úgy ment el, hogy azt megnyerhettük volna. Hozzá kell tenni, hogy ellenfeleink több edzéssel is készülnek nálunk, valamint ott van például az Újpest, amelyben tizenhat korábbi válogatott játékos játszik, de több csapatnál is fizetést kapnak a játékosok. Mögöttünk csak az önkormányzat és egy szponzor áll, mindezek mellett úgy gondolom, nagyon komoly dolog az, amit mi véghez vittünk, ezért várjuk az esetleges további támogatókat. Mostanra megszereztük azt a rutint, ami segíthet abban, hogy megnyerjük az olyan meccseket, mint a Monor ellen, tavasszal szeretnénk több győzelmet is begyűjteni – zárta a nagymágocsi csapat edzője.