Tavasszal új edzővel tör első győzelmeire és pontjaira a Székkutas a megyei I. osztályban

Minden mérkőzését elveszítette az ősszel a Csongrád megyei I. osztályban szereplő Székkutas: a 12 forduló után pont nélkül álló gárdát tavasszal új tréner irányítja. A keretben is várható frissítés, mindezektől pedig pontokat és győzelmeket remélnek.

Pont nélkül zárta az őszi szezont a megyeegyben a Székkutas: a csapat mind a tizenkét bajnokiját elveszítette, és csupán nyolc gólt tudott szerezni, így nem meglepő, hogy az utolsó helyen tölti a téli szünetet. Az is egyértelmű, hogy ezen szeretnének változtatni a klubnál, és mivel az eddig játékos-edzőként tevékenykedő Bartyik Norbert jelezte, inkább csak a játékra szeretne koncentrálni, helyette tavasszal új edző irányítja majd a kutasi labdarúgókat. A mester személye is ismert már, a korábban a Mindszentnél és a St. Mihálynál is dolgozó Szél István vette át a Székkutas vezetését, aki január 21-án vezényli az első edzést a kutasi labdarúgók számára.

– Azt szeretnénk elérni, hogy elsősorban otthon szerezzen pontokat tavasszal a csapat. A szezonból hátralévő tizenkét fordulóban három-négy győzelmet szeretnénk bezsebelni, úgy gondoljuk, erre elsősorban a hazai meccsek adnak esélyt számunkra – mondta lapunknak Horváth Zoltán klubelnök.

A Székkutas hat felkészülési mérkőzést játszik a téli időszakban, először február 1-jén lépnek pályára a kutasiak, egyelőre még erre az időpontra keresnek ellenfelet. Február minden szombatján, valamint egy alkalommal, február 6-án hétközben is gyakorolnak a kerettagok, a tél során az FK 1899 Szeged, a Mindszent kétszer és a Mártély is szerepel az ellenfelek között.

Ami a keretbeli változásokat illeti, Horváth Zoltán elárulta, munkahelyi elfoglaltság miatt két játékosukra, Huszár Szabolcsra és Harmati Albertre nem számíthatnak a tavasszal, valamint mutatkozik érdeklődés Vígh Sándor kapus iránt, ám az ő sorsa még kérdéses. Több labdarúgótól ugyanakkor nem szívesen válnának meg, hiszen az ősszel is szűkös kerettel dolgozhattak – egyúttal három-négy helyen szeretnének erősíteni, viszont télen ez nem ígérkezik könnyű feladatnak, hiszen ilyenkor nehezebb igazolni, mint a nyári időszak folyamán.

– A pontok gyűjtögetése mellett célunk, hogy a csapat tisztességgel és becsülettel fejezze be a bajnokságot – zárta Horváth Zoltán.