Távozik a Szedeák amerikai légiósa

A Naturtex-SZTE-Szedeák egyetlen mérkőzést követően máris megvált az amerikai Cameron Naylortól. A 25 éves kosaras a csapat hétfő délutáni edzésén nem jelent meg, és kedden délelőtt sem „állt munkába”, így szerződésszegés miatt a klub felbontotta a játékos kontraktusát. – áll a klub honlapjának közleményében.

A Szedeáknál ugyanakkor érkező is van, hiszen az eddig Veszprémben kosarazó Kovács Ádám már edzésbe állt a szegedieknél: ő a 2017-18-as idényben játszott már a Szedeákban. Mellette fél éves kihagyást követően Mike János is edzésbe állt, a 23 éves hátvéd a csapatot sújtó sérüléshullám közepette igyekszik segíteni.

– Wirth Ádám és Kerpel-Fronius Gáspár után a jászberényi bajnoki első negyedében Vágvölgyi Ákos is megsérült, Cameron Naylor pedig cserbenhagyta a csapatot. A gondjaink tovább gyarapodtak, de mindent megteszünk, hogy ezt a borzasztó nehéz helyzetet is kezelni tudjuk – mondta Kardos Péter, a Szedeák elnöke a klub honlapján.

A bajnokságban továbbra is a Szedeák az egyetlen klub, amely négy légióssal játszik és nem váltotta ki az ötödik külföldi kosaras játékengedélyét.

– Ezt a felvetést két részre kell osztani – jelentette ki a klub elnöke. – Úgy gondolom, büszkék lehetünk arra, hogy az elmúlt években a Szedeák rendre az élmezőnyben végzett abban a rangsorban, amely egy-egy szezon során a magyar játékosok pályán töltött perceit összesíti. Mi továbbra is hiszünk abban, hogy a csapatunk négy külföldi játékossal is képes lesz elérni a célját. Ugyanakkor az sem titok, hogy a szövetség évek óta különböző módokon anyagilag támogatja azokat a klubokat, amelyek kevesebb légióst foglalkoztatnak, ezáltal több lehetőséget biztosítanak a magyar játékosoknak. Márpedig a mi – a riválisokéhoz képest szerényebb – költségvetésünk tekintetében ez is igen lényeges szempont. Arra kérjük a szurkolóinkat, hogy a nehéz időszakban is tartsanak ki mellettünk, mert a támogatásuk eddig is nagyon sokat jelentett a csapat számára, és biztosak vagyunk abban, hogy velük együtt ki fogjuk harcolni a bennmaradást! – zárta szavait Kardos Péter.