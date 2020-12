Tegnap ünnepelte 59. születésnapját a MOL-PICK Szeged, ma a Veszprémet fogadja

Imád az újszegedi sportcsarnok hangulatában játszani Joan Canellas, így elmondása szerint különösen nehéz lesz zárt kapuk mögött lejátszani ma 19 órakor a férfi kézilabda NB I. szuperrangadóját a Mol-Pick Szeged és a Telekom Veszprém között. A hazaiak világbajnok irányítója szoros meccsre számít.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Kézilabda, SzegedEgészen 1981-ig nyúlik vissza a Szeged és a Veszprém rivalizálása férfi kézilabdában. Április 25-én a Tisza-parti városban találkozott először a két gárda, a szegediek 24-21-es sikerrel tartották itthon a pontokat. Azóta rengeteg nagy csatát megélt a két klub és szurkolótábora, a mai lesz a 126. találkozó, de az első, amikor egyetlen szurkoló sem lehet ott a lelátón.Várakozás

– Nagyjából 10 nap telt el a legutóbbi meccsünk óta. Kellenek a mérkőzések, mielőtt Kölnbe utaznánk, és ez lesz az utolsó lehetőségünk pályára lépni a Bajnokok Ligája négyes döntője előtt. A felkészülés szempontjából nagyon fontos a Szeged elleni találkozó. A lehető legjobban szeretnénk játszani, a négyes döntőre fókuszálva. Ehhez egy méltó ellenfelünk lesz a Mol-Pick Szeged.

– A szurkolók távollétében különösen nehéz lesz játszani, mert imádok abban a hangulatban kézilabdázni, amit az újszegedi sportcsarnokban teremt a táborunk – árulta el lapunknak a Mol-Pick Szeged spanyol válogatott irányítója, Joan Canellas. – Mindig mögöttünk állnak, így nagyon hiányoznak majd nekünk most is. Mindent megteszünk, hogy boldoggá tegyük őket a televíziók előtt, és remélem, hogy hamarosan ismét találkozhatunk velük – beszélt a szimpatizánsok jelentőségéről a világ- és Európa-bajnok kézilabdázó.

Ami pedig a várakozást illeti, mindkét csapat furcsa esztendőn van túl. Canellas azon kevés szegedi kézilabdázók egyike, aki eddig nem fertőződött meg a koronavírussal, így az összes bajnokin és Bajnokok Ligája-találkozón pályára lépett, valamint kétszer hazája válogatottjának mezét is magára húzhatta Eurokupa-mérkőzésen az ősszel.

– Így van, az összes meccsen pályára léptem, de jól érzem magam. Szerencsére az elmúlt két-három hétben már nem kerültünk karanténba, így hasznos időszakon vagyunk túl. Bár otthon sem álltunk le az edzésekkel, együtt tréningezni más, mint a karanténban. Mentálisan is jól érezzük magunkat, izgatottan várjuk a Veszprém és a Vardar elleni összecsapást – magyarázta Canellas, majd hozzátette, hogy nehéz időszakon van túl a csapat, de már egyre optimistább a jövőt illetően. Ami pedig az őszi mérkőzéseket illeti, úgy fogalmazott, kiváló csapatok ellen kellett pályára lépniük foghíjas kerettel, sajnos vesztettek pontokat is, de ez már a múlt, most csak a Veszprém elleni rangadóra koncentrálnak.

Ami pedig a közelmúlt Telekom Veszprém elleni szegedi összecsapásait illeti, az elmúlt hármat a Mol-Pick Szeged nyerte, utoljára 2018. áprilisában távoztak győztesen (23-21) az újszegedi sportcsarnokból Lékai Mátéék.

– Mindenképpen szoros mérkőzésre számítok, nem tartom valószínűnek, hogy bármelyik csapat nagyobb különbségű sikert arathat. A kulcs a védekezés és a kapusteljesítmény lehet, melyek után minél több könnyű gólt szeretnénk szerezni – válaszolta arra a kérdésre Canellas, hogy milyen ütközetre számít csütörtökön este.