Teljesen mások a mai céljaik

A női vízilabda OB I küzdelmei már ma folytatódnak: a Hungerit-Szentesi VK 19 órától fogadja a Dunaújvárost, míg a Szeged SZTE 17.30-tól a Tatabánya otthonában vív fontos rangadót.

Az eredeti kiírás szerint ma mindkét Csongrád megyei női vízilabdacsapat idegenben szerepelt volna az OB I-ben, de a Dunaújváros uszodáját épp felújítják, ezért a Hungerit-Szentesi VK együttesével pályát cseréltek, így a Kurca-partiak ma hazai pályán játszanak. A városi sportuszodában 19 órától lesz látható a két klub összecsapása, amelynek végkimenetele egyértelműnek tűnik, hiszen az euroligás vendégek más kávéházat képviselnek.

– Éppen ezért nincs is rajtunk győzelmi kényszer – kezdte a beszélgetést Kövér-Kis Réka, a Hungerit játékosa. – Természetesen mindent megteszünk, de számunkra más találkozók vannak fókuszban, a magyar kupa küzdelmeire szeretnénk felépíteni magunkat. Ezért jól is jön a meccsek sorrendje, hi­­szen az első fordulóban egy remek derbit vívtunk az Eger ellen, az ott mutatott ritmust és játékot szeretnénk fejleszteni, ehhez pedig tökéletes, hogy sorra jönnek a nagyobb neveket felvonultató éremesélyesek. Mai ellenfelünkkel a martfűi tornán egész jó meccset vívtunk, most is hasonlót szeretnénk elérni – mondta a pólós, hozzátéve: ehhez minden adott, hiszen saját szurkolótáboruk támogatásával, teljes kerettel játszhatnak.

A Szeged SZTE egészen más célokkal várja a ma esti összecsapását, hiszen begyűjtötte a tapasztalatokat a favoritok ellen, most pedig fontos rangadó vár a csapatra: 17.30-tól a Tatabánya vendége lesz. A Tisza-partiak az előző szezonban többféle kimenetelű meccset vívtak a mai ellenféllel.

– Mi még nem vagyunk azon a szinten, hogy tutira vegyük az itt szerezhető bajnoki pontokat. Meg kell küzdeni értük, főleg idegenben – hangsúlyozta Varga Tamás, a Szeged SZTE edzője. – Érdekes stílust képvisel riválisunk, vegyes a játékrendszere, nem annyira letisztult, épp ezért nehéz is felkészülni ellene. Mindenképpen kemény derbire számítok ma este.

Papíron fontos hét ez a szegedieknek, hiszen szombaton a feljutó III. kerülettel játszanak.

– Ha ma veszítenénk, az sokkal jobban fájna, szombati ellenfelünknek nagyon komoly kerete lett. Nem is tekintünk ennyire előre, ma kell a maximális teljesítményt nyújtanunk! – nyilatkozta Varga Tamás.