Tizenkét nap múlva már tétmérkőzések várnak a Metalcom Szentes férfi vízilabdázóira az újszegedi sportuszodában a magyar kupa első fordulójában a házigazda Szegedi FVCS, a Debrecen és az OSC ellen. A Kurca-partiak vezetőedzőjének, Pellei Csabának lesz dolga bőven, csapata ugyanis alaposan kicserélődött a nyáron.

Utoljára március hetedikén játszott tétmérkőzést a Metalcom Szentes férfi vízilabdacsapata, amikor az OB I-es középházi rájátszás felsőházának első fordulójában a bajnoki címvédő Fe­­rencváros vendégei voltak. Tartalékos összeállításban 17–7-es vereséget szenvedtek. Azóta 128 nap telt el tétmeccs nélkül, ugyanis az összes sportági szövetséghez hasonlóan a Magyar Vízilabda-szövetség (MVLSZ) is felfüggesztette, majd törölte a 2019–2020-as bajnoki küzdelmeket a koronavírus-járvány miatt.

Eleinte még otthon készültek a folytatásra, ugyanis május 11-ig nem lehetett tudni, hogy lesz-e folytatás a bajnokságban. Végül az MVLSZ úgy döntött, hogy törli az idényt, majd július utolsó hétvégéjén a sportágat népszerűsítő magyar kupa tornarendszerben megrendezett 2020–2021-es kiírásának első fordulójával indul újra a vízilabdaélet Magyarországon.

– Bő két és fél hónap után már mindenki nagyon várta az újrakezdést, mi június 2-a óta dolgozunk együtt – árulta el lapunknak Pellei Csaba vezetőedző. – Komoly súlyfelesleg nélkül érkeztek vissza a srácok, már visszarázódtunk a munká­­ba. Az újrakezdés után viszont nagy traumával szembesültünk, ugyanis Ivan Basara bejelentette, hogy családi okok miatt távozik, majd egy hét múlva Borna Duvnjak is. Ezzel nehéz helyzetbe kerültünk, hogy pó­toljuk őket, ráadásul Basara az egyik legfontosabb emberünk lett volna védekezésben és tá­madásban egyaránt. Pótolni lehetetlen már, mindenképpen hazament volna, így élő szerződéséből elengedtük – mesélte.

A Metalcom Szentes játékos­kerete már május közepén ki­­alakult, Basara és Duvnjak távozása után a mezőnybe le­­igazolták Garancsy Andrást Tatabányáról, míg Meixner Mar­­cell váltótársa a kapuban a 2003-as születésű Kovács Kristóf lesz, aki idén kerül fel a serdülő kosztosztályból az if­­júságiba.

– Garancsyval már tárgyaltunk februárban is. Basara tá­vozása után nagyon örültünk, hogy még szabad volt és meg tudtuk szerezni, mert hiányposztra, a rosszkéz-oldalra ér­kezett. Fontos láncszeme lesz a Szentesnek, de Ivant nem tudjuk pótolni, így más jellegű gárdát építünk a következő szezonra – jegyezte meg az edző.

A szentesiek már bő egy hó­napja készülnek, a labda vi­­szont csak az elmúlt héten került elő tartósan náluk.

– Eddig az erőnléti edzéseken volt a hangsúly, de egy hete már a labda is rendszeres alkotó­eleme a tréningjeinknek. Kétszer játszottunk a Ferencváros ifjúsági csapatával itthon. Nagyon erősek, így remek edzőpartnerek voltak, mint ahogyan a Szegedi FVCS is idegenben. Nagyon kezdetleges még a játékunk a sok változás miatt, de a legfontosabb, hogy csapatként összeérjünk. Az elmúlt két idényben az összeszokottság volt a legnagyobb erényünk, most viszont a kezdőcsapatunkból öten távoztak, ha a hátrébblépő Vörös Viktort is ide számoljuk – beszélt az első edzőmeccsekről, valamint az együttes összetételéről.

Természetesen az eddig lejátszott gyakorló mérkőzésekről is szót ejtett Pellei Csaba vezetőedző.

– Az történt, amit vártam. Annyit kértem a srácoktól, hogy feszültség nélkül, ön­bizalommal játsszanak, az eredmény még nem számít. A gólokat nem számoltuk, sok meccsre van szükségünk az összeszokáshoz, amelyre a szegedi magyarkupa-meccsek remek alkalmat biztosítanak.

Erőltetett menetbe kezd jú­­lius 25-én a magyar kupa első fordulójában a Metalcom Szentes, ugyanis az ősz során decemberig tizenkét mk-találkozó és tizenöt bajnoki összecsapás vár a csapatra, természetesen amennyiben a járványhelyzet nem szól köz­be.

– Mindez úgy, hogy lesz egy háromhetes pihenő is. Nagyon oda kell figyelnünk, mert van két idősebb játékosunk, sokan elmentek, ezért kevesebb va­riációnk van. Nincs annyi tar­­talékunk, tehát ha megsérül valaki, vagy lebetegszik, akkor bajba kerülhetünk. Kí­­mélnünk kell mindenkit, Meixnerre is nagy feladat vár a kapuban. Teljesen új csapa­tunk lesz, a góljaink több mint fele elment a távozókkal. Gólerős pólósokat igazoltunk, de az éles meccsekre szükség van, hogy a helyére tegyünk mindenkit – zárta a beszélgetést Pellei Csaba, a Metalcom Szentes vezetőedzője.