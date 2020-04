Tíz éve járt Kisteleken az NB II-es válogatott

2010 áp­­rilisában játszott a Csongrád megyei U23-as válogatott ellen az országot járó NB II-es ligaválogatott: tíz éve a Csongrád megyei állomást Kistelek je­­lentette, ahol a megyei U23-as válogatott ellen játszott a má­­sodosztályú labdarúgókból álló csapat.

A vendégeknél több olyan já­­tékos is pályára lépett, akik már az NB I-es bemutatkozáson is túl voltak, és mintegy félórányi játékot követően már három góllal vezettek is a Kolozsvári János-Tóth Ákos duó által irányított csapat ellen.

Két megyei játékos számára igazán különleges meccs volt, hiszen az akkor Makón futballozó Szamosszegi Gábor (aki ma a Budapest Honvéd utánpótlásában dolgozik), valamint a 10 éve a Kisteleket erősítő Bitó Róbert is pályára léphetett az NB II-es válogatottban – utóbbi ráadásul az első félidőben a Csongrád megyei U23-as válogatottban is játszhatott, és együtt készülhetett az NB II-es csapattal a mérkőzést megelőzően.

Csongrád megyei U23-as válogatott–NB ll-es ligaválogatott 0–4 (0–3)

Kistelek, 400 néző. Vezette: Faj­­kusz (ifj. Kormányos, Sebestyén).

Csongrád megye: Czirják – Rakonczai, Tóth I., Orosz, Bitó A. – Nagy N., Nagy A., Huszárik, Végh – Boldog, Csák. Csere: Udvari (kapus), Kanász N., Szigeti, Hegyesi Zs., Vastag B., Bitó R. Edzők: Kolozsvári János, Tóth Ákos.

NB ll-es ligaválogatott: Sztankó – Fülöp N., Ferencz, Kovács Z., Hegedűs – Gulyás, Dancs – Horváth D., Jeremiás, Kollár – Pölöskei. Csere: Somodi (kapus), Csikós, Szamosszegi, Deme, Fölmer, Balázs, Bitó R. Szakvezető: Mátyus János.

Gólszerzők: Fülöp N. (20., 87.), Kollár (9.), Pölöskei (33.).