Tíz éve jutott fel az NB I/A csoportba a Naturtex-SZTE-Szedeák

Éppen tíz éve, 2010. május 21-én játszották azt a sorsdöntő mérkőzést, amely után újra a legjobbak között szerepelhetett Szeged férfi kosárlabdacsapata. A Szedeák Bonyhádon nyert, és visszatért az A csoportba: az elmúlt évtizedről Kardos Péter elnökkel beszélgettünk.

Bonyhád–Szedeák 71–90. Ez volt az az eredmény, amely a feljutást eredményezte a szegediek számára tíz évvel ezelőtt: a B csoport bajnokaként 2010 óta megszakítás nélkül a legjobbak között szerepel a Szedeák, amely rendre a legkisebb költségvetéssel dolgozik az A csoport együttesei közül.

Mindezzel együtt is a tíz év alatt minden ellenfelét legalább egyszer legyőzte a Szedeák, amely 2015-ben rájátszásba ju­tott, 2017 februárjában pedig a Körmend elleni sikerrel bronz­érmet szerzett a magyar kupában: de a klub dicsőséglistáján jól mutat a két, U20-as korosztályos bajnoki cím is.

– Mindig is azt vallottam, hogy ne csak vigyünk, hanem adjunk, hozzunk is valamit a város számára. Az eredményeink mellett büszkék vagyunk arra, hogy különböző beruhá­zások, fejlesztések keretein be­­lül összesen mintegy hat­van­millió forintot tudtunk visszaadni a közösségnek. Elkezdtünk a Gregor József Általános iskola új tornacsarnokának megépítésén dolgozni, reméljük, ez jövőre meg is valósul – mondta Kardos Péter, a Naturtex-SZTE-Szedeák elnöke.

A Szedeák tavaly felújította a mérkőzései otthonául szolgáló újszegedi sportcsarnok parkettáját: a klub 2021-es tervei között egy újabb, a létesítményt korszerűbbé tevő beruházás szerepel, ugyanis egy modern eredményjelzőt kaphat a csarnok, a 17 millió forintos beruházás egy régi problémát orvosolhatna.

Habár több nehézséggel is szembe kellett néznie az elmúlt évtizedben a klubnak, a családias klubhangulatnak köszönhetően ezeken rendre túl tudott lendülni.

– Úgy tudtunk tíz éven át az A csoport tagjai lenni, hogy sosem kerültünk anyagi krízishelyzetbe. Sosem kellett szaladnunk sem az önkormányzat­hoz, sem a szponzorokhoz, hogy bajba kerültünk, és szükségünk lenne a segítségükre. Ezt a stabilitást a továbbiakban is képviseljük, ezen elvek mentén dolgozunk a folytatásban is. Úgy érezzük, van megbecsültségünk a szegediek részéről, és azon dolgozunk, hogy a pénzügyi válság ellenére is folytathassuk a munkánkat, egyúttal hiszünk benne, hogy olyan értéket teremtettünk az eddigi tevékenységünkkel, amelynek megőrzése fontos a város közössége számára – zárta Kardos Péter.