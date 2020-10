Tizenkét új igazolás érkezett a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű jégkorongcsapatához

Szezonrajt előtt áll a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű jégkorongcsapata, amely alaposan kicserélődött és bővült a nyár folyamán. A tavalyi évhez hasonlóan ezúttal is a rájátszás és az érem a célja a szegedi csapatnak.

Negyedik éve már, hogy Goodwill Pharma Szegedi Vízmű né­­ven szerepel az OB II.-es jég­­korongcsapat, amely jövő vasárnap kezdi meg az új bajnokságot. A klub szezonnyitó sajtótájékoztatóján elhangzott, az előző idényt idő előtt befejezték a koronavírus-járvány miatt, pedig a szegedi klub a bronzéremért küzdhetett volna a rájátszásban.

– Reális esélyünk lett volna arra, hogy megszerezzük a bronzérmet. A jégkorongszövetség szándéka az volt, hogy az OB II. színvonalát emelje, mostanra egy nagyon erős li­­gává vált az OB II. A tavalyi évben még Erste-ligás játékosok kerültek hozzánk, de ugyanígy a Dunaújvároshoz is. Számomra nagy öröm, hogy a színvonal erősödni fog, és egyre jobb hokit tudunk Szegedre hozni, jobb meccseket láthatnak az utánpótlásban játszó gyerekek is és a nézők is – mondta Pápai Miklós, a klub szakosztályvezetője.

Összesen 12 új igazolással, köztük több visszatérő szegedivel, 34 fős kerettel készül az új idényre a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű. Mint Pápai Miklós elmondta, korábban az edzőket is hadba állították a felnőttcsapatnál, hiszen az utánpótlásból még nem érkezett annyi játékos, hogy elegendően legyenek.

– Mostanra 150 gyerek kergeti a korongot a klubban, ha az egészségügyi helyzet nem szól közbe, akkor 200 fölé is mehet ez a szám. Az edzőink ezáltal egyre kevesebbet tudnak játszani, ezért is volt szükség a keret bővítésére – indokolta a magas létszámot.

A bajnokságban öt csapat szerepel, a szegedi klub így négy hazai meccset rendez az alapszakasz során, a meccsekre jelen állás szerint a nézők is bemehetnek. Először jövő vasárnap 19 órától, a MAC Ikonok ellen játszik itthon a Tisza-parti csapat.

– A járványügyi intézkedé­seket betartva, de a jégkorongszövetség engedélyével, nézők előtt játsszuk a hazai mérkőzéseinket – tette hozzá Pápai Miklós.

A csapat irányításáért az új szezonban a 24 éves játékos-edző, György Róbert felel.

– Bízunk abban, hogy az ő fiatalos lendülete pluszerőt ad majd a csapatnak. Reális cél, hogy a rájátszásba bejussunk. Azt gondolom, a Dunaújváros nyeri ezt a bajnokságot, de szeretnénk érmet szerezni ebben a szezonban – jelentette ki a szakosztályvezető.

A szegedi klub újabb komoly fejlesztést hajtott végre, ugyanis fedett jégpályát avathat október 31-én, Algyőn, lezárva ezzel egy komoly be­­ruházást. Pápai Miklós hozzátette, remélik, hogy olyan bázist alakíthatnak ki Algyőn, amely segíti a régió jégkorong­életét.