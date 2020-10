Több forgatókönyvre is felkészült az SZVSE

15 fordulót követően az utolsó előtti helyen található az SZVSE csapata a labdarúgó NB III. Közép csoportjában.

Nem tűnik tehát egyszerűnek a helyzetük, ám mégsem pánikolnak, többféle végkimenetelre is felkészültek már az együttes háza táján.

A szegediek az eddigi fordulók során 2 győzelmet, 2 döntetlent, és 11 vereséget számlálnak a bajnokságban, valamint 13 rúgott góljuk mellett 42-t kaptak, ezzel összesen 8 pontot szereztek. Nem tragikus azonban a helyzetük, hiszen a bennmaradást érő helyek még nincsenek beláthatatlan távolságban, pár győzelem esetén gyorsan felkapaszkodhatnak a Tisza-partiak.

Az utóbbi időben sikerült úgy stabilizálni a klub helyze­tét, hogy mindenki nyugodt kö­rülmények között dolgozhat, ez mindenképpen segítő tényező lehet a folytatásra nézve. – Én nem félek a kieséstől. Úgy gondolom, hogy ha ki is esünk, az is a hosszútávú folymatunknak fejlődését fogja képezni. Ez az első évünk itt, már most sok ta­­­pasztalatot szereztünk, ha nem sikerülne a bennmaradás, már akkor is rendkívül jó tanulóévként értékelném – nyilatkozott lapunknak a klub vezetőedzője, Kelemen Balázs, aki hozzátette, ha esetleg a végén visszaesnének a megyei első osztályba, akkor sem történne tragédia, mert már erre a lehetőségre is felkészült a csapat. Ha így történne, nem kellene kapkodva döntéseket hozniuk.

Ettől eltekintve természetesen feltett szándékuk, hogy a bajnokság végeztével továbbra is az NB III. mezőnyéhez tartozzanak, bizakodva várják a hátralévő fordulókat, és szeretnék meglovagolni a hétvégi, bajnokaspiráns Kecskemét ellen elért döntetlenjüket.

– Rengeteg idő van még hátra a bajnokságból, így sok esélyünk adódik még a javításra. Mindent meg fogunk tenni, a csapat együtt van, győzelemre éhesek a fiúk, nincsenek morális problémák és nem estünk szét – mesélte a csapaton belül uralkodó hangulatról Kelemen, illetve elmondta, a mostani pontszerzés több játékos morálján javított.

Az SZVSE akár már a következő fordulókban elkezdheti a felzárkózást, hiszen a téli szünetig még több nyerhető meccset is játszanak, de a vezetőedző hangsúlyozta, hogy a sikerekhez olyan jó és fegyelmezett játékra lesz szükség, mint amelyet Kecskeméten mutatott a csapat.