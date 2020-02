Több mint 700 induló

Szombaton és vasárnap 3 helyszínen, 116 csapat több mint 700 játékosa részvételével rendezik meg ha­­zánk egyik legnagyobb utánpótlás röplabdatornáját, a Szeged-kupát.

Már az 50-es években, Markovics Endre vezetésével rendeztek a városban Fesztivál-kupát, sok külföldi résztvevővel. A 70-es években ennek a tornának akarták elindítani az utánpótlás „verzióját”, ebből lett a Szeged-kupa. Az elmúlt négy év­­tizedben több neve is volt az eseménynek, sokáig például a Délmagyarország-kupa, hiszen újságunk volt a főszponzor. A Szeged-kupa hazánk egyik legnagyobb utánpótlástornája. Természetesen idén is megrendezik, az előttünk álló hétvégén az Arany János Általános Iskolában, a Lila iskolában és az Etelka soron játszanak a gyerekek.

Magyarországon ez az egyetlen megmérettetés a sportágban, amely teljes hétvégét ölel át.

– Többek között ezért imádják a gyerekek, nagyon élvezik, hogy Szegeden aludhatnak, ne­­kik így nagyobb móka az egész – véli a szervezői munkát ezúttal is irányító Bezdán István. – Az ország minden tá­­járól érkeznek egyesületek, a távolról utazók már a péntek estét is a városban töltik. A résztvevők mindig örülnek, hogy itt megkülönböztetünk alap- és kiemelt kategóriákat, így hasonló erejű csapatok küzdelmét kapjuk. Azt is kifejezetten szeretik a gyerekek, hogy a kétnapos szervezés miatt többet lehet pihenni a meccsek kö­­zött – mondta a szakember.