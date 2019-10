Több mint ezer gyermeket mozgat meg hétről hétre a Hódmezővásárhelyi FC

Csongrád megyei futball­túránk következő állomásán a heti rendszerességgel közel ezer gyermeket megmozgató Hódmezővásárhelyi FC-nél jártunk. A klubnál továbbra is arra törekszenek, hogy széles bázissal dolgozhassanak, emellett komoly terveik vannak az infrastruktúra területén is.

Amerre nézünk, csak futballozó gyermeket látunk. Nagyon jó érzés végigsétálni egy sima hétköznap délután a hódmezővásárhelyi stadionban, hiszen teljes kihasználtsággal zajlik a munka az összes pályán. Mindez nem is csoda, hiszen az egyesületben közel 350 fiatal rúgja a bőrt, és ott van még az a 700 gyerek, akikkel az intézményi Bozsik-program keretein belül foglalkoznak a HFC-nél.

Tudatos munka

– A hosszú évek óta zajló ovifoci program az alapja mindennek – kezdte Horváth Zoltán, a klub elnöke. – Szervezett körülmények között, heti két alkalommal tartunk foglalkozásokat az ötödik élet­évüket be­töltött kisfiúknak, kislányoknak. Erre támaszkodva pró­báljuk minél nagyobb létszámban működtetni az egyesületi utánpótlást. Az U7 és U12 között nagyon sok gyerekkel dolgozunk, fentebb viszont adódnak problémáink, mert magasabban jegyzett utánpótláscsapatok minden évben többeket igazolnak le tőlünk – nyilatkozta a HFC elnöke. Hozzátette, a következő évek fontos célkitűzése, hogy ezeket a korosztályokat bővítsék létszámban, és végül csak hódmezővásárhelyi vagy környékbeli gyerekek szerepeljenek ezekben a korosztályokban.

Nem egyszerű feladat

A magas létszám persze komoly munkát is követel: így például szakemberek terén is magasabb létszámmal kell dolgoznia a HFC-nek. – Itt is hódmezővásárhelyi szakemberekre támaszkodunk, valamint törekszünk arra, hogy a felnőtt csapatban szereplő helyi futballisták végezzék el az edzői tanfolyamot, aki pedig affinitást érez erre, az bekapcsolódhat az edzői munkába. Hosszú távon csak így tudjuk fenntartani az edzői gárdát – fejtette ki Horváth Zoltán. A klubelnök kitért rá, a HFC-nél hosszú évek óta működik a női szakosztály is, amelynek hozadékát abban látja, hogy később nagyobb eséllyel hozhatják focizni a gyerekeiket azok a lányok, akik korábban a klubnál játszottak.

Megvannak a terveik

Az eddigieket megerősítette Czibere Adrián is: a HFC szakmai vezetője elmondta, a magas létszám bizony másfajta munkát követel az edzőktől is, hiszen a tehetségesebb gyerekek számára ugyanúgy érdekes foglalkozást kell tartaniuk, mint akik csak hobbiból járnak el az edzésekre. Dolgozni pedig bőven van hol: két füves pálya, egy fedett műfüves csarnok, valamint világítással rendelkező nagy és kis méretű műfüves pályán is pattoghat a labda. A tervek persze nem állnak meg itt.

– Társaságiadó-támogatásból tudnánk továbblépni, ehhez azonban kell a város együttműködési szándéka is, hiszen a 30 százalékos önerőt eddig is a város biztosította. Az elmúlt időszakban akadtak ezzel problémák, ezért nem tudtuk elkezdeni a fedett lelátó építését. Bízom abban, hogy a jövőben újra egy együttműködő városvezetéssel fejlődhet tovább a városi stadion. A fedett lelátó megépítése lenne a legfontosabb, hiszen ha visszakerülne a felnőtt csapat az NB III-ba, akkor ennek hiányában nem lehetne Hódmezővásárhelyen játszani az NB-s mérkőzéseket – tette hozzá Horváth Zoltán. A tervekről kifejtette, egy nem csupán a futball érdekeit szolgáló sportszállót építenének, beléptetőrendszert alakítanának ki, és a fedett lelátó után további lelátórészt is építenének, valamint a nagyon régi, rossz állapotban lévő futófolyosót újítanák meg, s egy belső parkolót is szeretnének kialakítani – ennek viszont előfeltétele egy együttműködő városvezetés.