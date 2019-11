Több mint négyszer voltak eredményesek meccsenként a megyekettes csapatok

Cikksorozatunkban az elmúlt hétvége legjobb Csongrád megyei gólszerzőjét mutatjuk be. Mivel a megyei II. osztályban is befejeződött az őszi szezon, így ebben a ligában is megnéztünk néhány statisztikát.

A Csongrád megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság 15., őszi utolsó fordulójában ketten értek el mesterhármast – mindkét tripla 3–0-s győzelmet ért. A Baks Mihály Róbert találataival verte a Hódmezővásárhelyi FC II. csapatát, míg a Mártély Papp Ernő révén nyert 3–0-ra az FK 1899 Szeged ellen. Ezenkívül pedig volt még három duplázó, mindhárman a ContiTech-Apátfalvában, amely 7–2-re győzött a Csanytelek ellen. A rutinos Bány Tamás, Frank Boldizsár, valamint Bé­­res Róbert volt kétszer eredmé­nyes ezen a ta­lálkozón. A gólszerzőlista élén is a fent említett labdarúgók nagy része található, azaz az eredményes játék már-már megszokott, sőt elvárt tőlük. Papp Ernő 24 góllal zárta a szezont, Béres Róbert pedig csak egyetlen találattal (23) maradt el, míg Frank Boldizsárnak ez a dupla a harmadik helyet jelentette 15 góljával a mesterlövészek között. Az apátfalvi Bartucz Máté és a mindszenti Csatlós Tamás követi őket 14-14 góllal. A ContiTech-Apát­falva a mezőny legeredményesebb csapata volt 83 szerzett találattal, de a HFC II. (50), a Mártély (48) és a Deszk (42) is büszke le­­het a teljesítményére. A legkevesebb gólt viszont a Deszk kapta (13), az Apátfalva ebben sem áll rosszul (16), míg legtöbbször az Üllés (44), a Csengele és a Mindszent (41-41), valamint az FK 1899 Szeged (40) állt fel közepet kezdeni kapott gólok után. A megyei II. osztály 15 for­du­lójának 120 mérkőzésén összesen 496-szor voltak eredményesek a csapatok, ami több mint 4-es meccsenkénti (4,133) és több mint 33 fordulónkénti (33,066) átlag – nem unatkozhattak a szurkolók. A negyedik fordulóban 43, az elsőben 39, a harmadikban és a tizedikben 38-38 találat született – ellenpéldaként a legkevesebb gólt a második (24) játéknapon szerezték a játékosok, de a tizenkettedik és a tizenötödik forduló is az átlag alatti (27-27) góltermést hozott. A Csongrád megyei II. osztály a 16. fordulóval február 29-én folytatódik – mindez persze időjárásfüggő is.