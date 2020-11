Mikler Roland 125. meccsét játszotta, Rea első felnőtt góljait lőtte

Több mindennek is örülhetett a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata, amely 68 nap után játszott ismét mérkőzést az újszegedi sportcsarnokban – a járványügyi korlátozások miatt zárt kapuk mögött.

Végig kézben tartotta az eredmény alakulását, remek mérkőzést játszott a MOL-PICK Szeged az Eger ellen az NB I.-ben. (47–27). Fontos meccs volt, hiszen 68 nap után játszottak itthon Bodóék, de három hete idegenben sem volt már találkozójuk megbetegedések miatt.

– Rendes körülmények kö­­zött nincs ekkora különbség a két csapat között. Örülök, hogy játszhattunk, ez a meccs is remekül szolgálta a felkészülésünket. Nekünk most minden játékperc fontos. Voltak jó dolgaink, de védekezésben akadtak hibáink. Örülök annak, hogy a fiatalok jól szálltak be a meccsbe – értékelt a meccs után Juan Carlos Pastor.

Mérföldkövek

Több MOL-PICK Szeged-játékos számára nem egy egyszerű bajnoki mérkőzés volt az Eger elleni, amelyet magabiztosan húztak be a kékek. Jubilált a ma­­gyar válogatott kapus, Mikler Roland, aki 125. alkalommal húzhatta magára tétmeccsen a szegedi szerelést.

Nagy Tibor először védhetett a felnőtt NB I.-ben, de szinte biztosan örök emlék marad a szerda esti találkozó Rea Barnabás számára is. Élete második felnőtt NB I.-es meccsét játszotta – az Orosháza ellen idegenben mutatkozott be. Történelmi találatát rögtön egy másik követte a mérkőzés hajrájában, így két góllal debütált hazai környezetben.

– Fantasztikus élmény volt ez a mérkőzés, sosem gondol­tam volna, hogy gólokkal debütálhatok a felnőttbajnokságban. Elégedett vagyok a pá­lyán töltött idővel, rengeteget segítenek Bombacék, jó érzés, hogy mindenben a fiatalok mellett vannak – nyilatkozta az összecsapást követően a 18 éves irányító.

Irány Budakalász

Holnap már újabb bajnoki vár a MOL-PICK Szegedre, ugyanis a 14. fordulóból rendezett ta­lálkozón 17 órakor Budakalászon lép pályára. A Pest me­­gyeiek a Csurgót és a Ceglédet legyőzték, a Balatonfüreddel döntetlent játszottak, míg a Veszprémtől, a Gyöngyöstől és a Ferencvárostól vereséget szenvedtek, csakúgy, mint Szegeden szeptemberben (34–22).

A BL nem állt meg

Tegnap este a norvégiai Elverumban lett volna jelenése a Szegednek a Bajnokok Ligájában, azonban az európai szövetség (EHF) a hét elején elhalasztotta a meccset, mondván a norvég szabályok szerint beutazás után majdnem két hét karantén várt volna a magyar csapatra.

A többi meccset lejátszották, a Flensburg ráadásul óriási meglepetésre pontot hullajtott otthon a Breszt ellen (29–29), míg a PSG nehezen, de végül 34–31-re nyert Portóban.