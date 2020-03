Tökéletes hétvégét zártak

A férfi tekecsapat szuperliga 17. fordulójának szegedi mérkőzésén a Zengő Alföld 8:0-ra verte a Szentgotthárd csapatát, majd a magyar kupában kettős győzelemmel búcsúztatta az Oroszlányt.

Jól bírja a kettős terhelést a Zengő Alföld Szegedi TE férfi te­­kecsapata: előbb a szuperliga 17. fordulójában lépett pályára a Szentgotthárd ellen, majd a magyar kupa nyolcaddöntőjé­nek visszavágóján játszott az Oroszlány ellen – mindkét meccset hazai közönség előtt, az újszegedi teke- és bowlingcentrumban nyerte meg.

A bajnoki nagyon jól alakult, hiszen egészen az utolsó dobásokig mind a hat szegedinek megvolt a lehetősége a minimum 600 fás eredményre, és erre bi­­zony régen volt példa. A legjobb hazai Loncsárevity Adrián volt 630 fával, Kiss Norbert 626, Karsai László 621, Brancsek János az utolsó 30 dobásban elért 183 fájának is köszönhetően 617, míg Danóczy Richárd 603 fával fejezte be a saját párharcát. Márton János is nagyon igyekezett, ám végül mindössze négy egységen múlott neki a 600-as álomhatár.

A kupavisszavágót az idegen­beli 5:1-es siker után várta a má­­sodosztályban szereplő Orosz­­lány ellen az együttes, és a baj­­nokin pihenő Ács Tamás és Rácz Róbert, valamint az ifjúsági Lévai Gergő mellett egyedül Karsai Lászlónak kellett dupláznia, ám a rutinos játékos ezt is megoldotta. És a szegedi mérleg igen beszédes erről a hétvégéről, hiszen minden hazai játékos legyőzte az ellenfelét a két mérkőzésen, azaz a vendégek nem szereztek egyetlen csapatpontot sem.

Végeredmények, férfi tekecsapat szuperliga, 17. forduló: Zengő Alföld Szegedi TE–Szentgotthárd 8:0 (3693:3399). A pá­­rok: Danóczy R.-Cseh B. 1:0 (3:1, 603:579), Kiss N.-Cserpnyák Á. 1:0 (4:0, 626:545), Loncsárevity A.-Walcher R. 1:0 (4:0, 630:572), Karsai L.-Cserpnyák M. 1:0 (3:1, 621:603), Brancsek J.-Pákai Zs. 1:0 (4:0, 617:529), Márton J.-Takács T. 1:0 (3:1, 596:571).

Férfi tekecsapat magyar ku­­­pa, nyolcaddöntő, visszavágó: Zengő Alföld Szegedi TE–Oroszlány 6:0 (2339:2132). A párok: Rácz R.-Lokodi A. 1:0 (3:1, 537:500), Karsai L.-Szentes Sz. 1:0 (3:1, 609:514), Lévai G.-Ley A. 1:0 (2:2, 582:562), Ács T.-Sipos G. 1:0 (4:0, 611:556).

Továbbjutott: kettős győzelemmel a Zengő Alföld Szegedi TE.