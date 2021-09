Tokió hőseivel sportolhatnak

Szegedi állomásához érkezik az Országjáró Családi Mozgásfesztivál: vasárnap 9 órától a Felső Tisza-parti Vízitelepen több tucat sportágat és ügyességi feladatot lehet ingyen kipróbálni, illetve versenyezni – méghozzá olimpiai érmes sztárokkal.

Három tokiói hős és egy londoni legenda is elfogadta a Csongrád Megyei Szabadidősport Szövetség meghívását, így minden csapatot egy-egy klasszis vezet majd a sportos vetélkedőn. Olimpiai bajnok lesz az egyik kapitány, hiszen az ötkarikás játékokon aranyérmet szerző Lőrincz Tamás is szerepel a névsoron. A legjobb helyezéseket képviseli a többi sztár is: az olimpiai ezüstérmes cselgáncsozó, Ungvári Miklós; az olimpiai bronzérmes öttusázó, Kovács Sarolta; illetve a Haász SZUE olimpiai negyedik helyezett nyílt vízi úszója, Olasz Anna is beszáll a versenybe.

A klasszisok vezette csapatok izgalmas versengése mellett családi hétpróbát is tartunk.

Közel húsz ügyességi állomáson is összemérhetik erejüket a szülők és a gyerekek, többek között az ATSK Szeged, a Tornádó Team, az SZVSE és a Sportpoharak jóvoltából. Mókás népi játékokból sem lesz hiány, a Decathlon és a Praktiker pedig ajándékokkal érkezik.

A Csomszisz szakértői csoportos edzéseket tartanak: Rozsnyai Renáta (aerobik, kangoo), Gut Gabriella (aerobik), Kulacsik Detti (jóga), Törtei László (zumba), Tóth Vanda (world jump), Tyukász Brigitta (szenior örömtánc) órái mellett a SzegediNordic.hu csapatához is lehet csatlakozni az egyik legfelkapottabb szabadidős sport, a nordic walking kipróbálásához.

A remek szórakozást ügyességi feladatok garantálják, íme egy kis ízelítő a listából: részegbicikli, SkiErg, mocsárjáró, PowerPlate, tandem sítalp, mátrix tájfutás, Bosu koordinációs pálya. Pihenőidőben arcfestésre és csillámtetoválásra is lesz lehetőség. Jó idő esetén a Tiszát is birtokba vehetik a résztvevők ez esetben a SUP, a sárkányhajózás és a túrakenuzás is kipróbálható lesz.