Tokióra időzíti a csúcsformáját

A tokiói olimpia természetesen Márton Anitának is más lesz, mint az előzőek, és nem csak a koronavírus-járvány okozta szokatlan körülmények miatt. A szegedi származású súlylökő január 31-én életet adott kislányának, Lucának, így idén anyai feladatai mellett kellett megoldania a készülést Japánra.

2008, Peking, 30 centiméter. Ennyi választotta el akkor Márton Anitát az olimpiai kijutástól. 2012-ben Londonban már ott volt 23 évesen, azt a megmérettetést még tanulópénzként értékeli. 2016-ban aztán Rióban jött az áttörés, bronzérmet szerzett a női súlylökők mezőnyében. A szegedi születésű, ám klub­­szinten a Békéscsabai Atlétikai Club színeiben versenyző súlylökő januári szülése után 8 kilót fogyott, amelyet leg­­főképp az izomtömegéből veszített el, ennek visszaszerzése nagy feladat volt számára, emellett pedig fontos volt a felkészülés­ben, hogy leg­­inkább a meggyengült has­­­­izma újra a ré­­gi felé közelítsen.

En­­nek érdekében mindent megtett, többek között táplálkozási tanácsadóval dolgozott együtt, no meg persze edzőjével, id. Eperjesi Lászlóval, akivel kapcsolatuk hosszú-hosszú évekre nyúlik vissza: 2001-ben, Anita iskolás éveiben találkoztak először, a szakember akkor invitálta meg Anitát a szegedi dobócsoportba, így kezdődött a karrierje. Az a karrier, amely megannyi szép sikert számlál. A 32 éves sportoló többek között többszörös magyar országos bajnok, olimpiai bronzérmes (erre a sikerére a legbüszkébb), világbajnoki ezüst­érmes, a magyar atlétika első világbajnoka, Eb-ezüst- és bronzérmes, valamint fedett pá­lyás Európa-bajnok.

Az olimpia halasztása a Tisza-parti atlétában is komoly kétségeket támasztott, őt is elérte a kilátástalanság szele. Saját elmondása alapján élete egyik legjobb formájában volt a tavalyi fedett pályás szezonban. A halasztás mellett azonban örömhír is érte a szegedi sportolót, ugyanis augusztusban bejelentette: gyermeket vár.

Az anyaságra való készülés mellett a sporttal kapcsolatos to­­vábbiakon is el kellett gondolkoznia, több példa is lebegett a szeme előtt a folytatással kapcsolatban, akár saját sportága, akár más sportolók közül. Mivel látta, hogy sokan szülés után is képesek voltak eredményesen visszatérni, úgy gondolta, ő is megpróbálja.

Az egyéves versenykihagyás után aztán a nemrégiben rendezett magyar országos bajnokságon visszatért, 15.95 méterrel pedig újabb magyar bajnoki címmel gazdagodott.

– Nagyon szerettem volna 17 méter felett lökni, amelyre egyébként az edzéseken elért eredmények alapján reális esélyem volt. Ez nem jött össze, de természetesen arra koncentrálunk, hogy kijavítsuk a hibákat – fogalmazott akkor lapunknak.

Márton Anita célja tehát a ja­­vítás után egy 18, 18.5 méter közeli lökés Tokióban, amellyel minden bizonnyal elérné a 12-es döntőt, sőt, akár még a legjobb 8 közé is beverekedheti magát. Ez elmondása szerint, ha 6 hónappal a szülés után sikerülne, na­gyon szép eredmény lenne.