Tomisics Stefan határozott céllal jött Makóra

Rovatunkban az elmúlt hétvége legjobb Csongrád megyei gólszerzőjét mutatjuk be. Az éllovas Makó 8–1-re győzött Székkutason a megyei I. osztály 11. fordulójában, és a vendégek gólterméséből Tomisics Stefan négy találattal vette ki a részét.

Azt sokan várták, hogy a Makónak nem okoz majd gondot a Székkutas idegenbeli legyőzése a Csongrád megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 11. fordulójában, ám arra kevesen számítottak, hogy 8–1-re győz. A Maros-parti csapat terméséből Tomisics Stefan néggyel vette ki a részét, ráadásul ebben volt egy klasszikus mesterhármas is.

– Az első találatnál egy félmagasan érkező beadásból kapásból lőttem belsővel a hosszúba, utána laposan jött a labda, én pedig a kaputól két méterre sarokkal értem bele, úgy ment a hálóba. A harmadik találatnál szöglet után Magyar György a hosszúról fejelte vissza a labdát, én pedig szintén fejjel voltam eredményes, végül a védőre fejelt játékszer került elém, amit ballal rúgtam a kapuba – mesélt Tomisics.

A Makó jelenleg vezeti a tabellát, ám az SZVSE-nek ugyanannyi pontja van (25), mint az éllovasnak, és a HFC is csak egy egységgel van lemaradva.

– Jelenleg úgy állunk, ahogy elterveztük, és ezzel a négyessel én is a helyemre kerültem. Van bennem még több is, és ebben fontos, hogy a csapattársakkal lassan, de biztosan ráérzünk egymásra, a másik mozgására. Akármennyire is a megyei I. osztályról beszélünk, a bajnokság elején még nehezen ment az összeszokás. Nem tudtuk, ki hova megy bizonyos szituációkban, de egyre inkább megismerjük egymást – mondta Tomisics.

A komoly NB-s hagyományokkal rendelkező Makó úgy készül, hogy gyorsan visszajut az NB III-ba.

– Ezért is igazoltunk Makóra Makszimoviccsal. Volt több lehetőségünk a nyáron, ám itt fogalmaztak meg egyértelmű és elérhető, határozott célokat. Ez pedig a feljutás. Két riválisunk lehet ebben, az SZVSE és a HFC, bár alapból senkit, a további együteseket sem becsüljük le. Mindenkit előzetesen tisztelünk, és csak meccsről meccsre tervezünk. Most például már a HFC elleni szombati rangadóra – nyilatkozta Tomisics.