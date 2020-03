Töretlen a Szeged-kupa népszerűsége

Már a 70-es évek óta hagyomány, hogy Sze­­geden összegyűlik a magyar röplabda utánpótlása, idén sem volt másként: hétvégén több mint 700 gyerek játszott a város három helyszínén.

A 2020-as Szeged-kupán a házigazda SZRSE ezúttal is rengeteg visszajelzést kapott arról, hogy a gyerekek ezt a tornát várják legjobban az egész szezonban, a kétnapos esemény népszerűsége tehát töretlen. A Tisza-parti vendéglátók nem csak a rendezvény sikerének örülhettek, ugyanis a hazai szupermini csapat a döntőig me­­netelve ezüstérmet szerzett.

– Már a csoportküzdelmek szép sikereket hoztak, hiszen a korosztályban két csapatunk elsőként, a másik kettő harmadikként jutott tovább – kezdte az értékelést Magos-Dóra Annamária vezetőedző. – Minden gyerek nagyon élvezte, hogy a bajnokságtól eltérően a Szeged-kupán ebben a korosztályban is számolták a pontokat, így le tudták mérni, hol tartanak, ez extra motivációt jelentett mindenkinek. Ezüst­érmes csapatunk labdabizto­san, jó szervákkal, bátran ját­­szott. Nagy boldogság volt a döntőben látni a lányokat, amikor mindenki őket nézte. Fináléhoz méltó, szoros derbit hozott a meccs, végül a Bé­­késcsaba bizonyult jobbnak. Nagyon büszke vagyok a lányokra, szívem szerint min­­denkinek adtam volna kü­löndíjat. Végül Fritz Eszter lett a különdíjasunk, ő volt a leginkább labdabiztos, végig nagyon tudatosan játszott.

A tréner a Szeged-kupa kapcsán is tett pár fontos megjegyzést.

– Most is éreztük, mennyire népszerű a Szeged-kupa a gyerekek körében, végig remek hangulat volt, a játékosok és az edzők egymásnak is szurkol­tak. Például a Vasas kerete oda­­jött a meccsünkre, és ezt a rigmust skandálta: „Szeged a mi haverunk, így hát neki szurkolunk!”. Az edzők külön megköszönték nekünk ezt a hétvégét, és azt kérték, sose hagyjuk abba! – mesélte Magos-Dóra Annamária.

Az esemény főszervezője ezúttal is Bezdán István volt, aki évtizedek óta ápolja az utánpótlástorna hagyományát.