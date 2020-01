Tornával kezdett a St. Mihály

Nyolc meccséből kettőt is megnyert, ám nem tudta elkerülni a nyolcadik helyet a női labdarúgó NB I csapatai számára kiírt teremtornán a St. Mihály csapata. Pályára lépett az a két játékos is, akiknek papírjai most lettek rendben.

A régi hagyományok felélesztése érdekében 2017-ben rendezett először a Magyar Labdarúgó Szövetség teremtornát a női NB I csapatai számára. Nem volt ez másképp idén sem, az elmúlt hétvégén ugyanis Szigetszentmiklóson találkoztak a JET-SOL liga csapatai, pontosabban a Diósgyőr helyett a hét élvonalbeli klub és a kozármislenyi Magyar Labdarúgó Egylet. A St. Mihály a B csoportban kezdte meg a kétnapos tornát, ahol a címvédő MTK, a Haladás és a Kelen SC volt az ellenfele. A csapatok két, tizenkétperces meccseket játszottak egymással, a helyosztók már húszpercesek voltak. A 4,5 millió forintos összdíjazású tornán a csoportban a Kelen elleni két meccset megnyerték a szegediek, az MTK és a Haladás ellen viszont nem tudtak pontot szerezni, így a harmadik helyen zártak. A középdöntőben az ETO FC Győr ellen a nagypályás meccsel ellentétben nem sikerült a bravúr, így a hetedik helyért ismét a Kelen SC következett: harmadjára már nem tudta legyőzni riválisát a szegedi csapat, amely így nyolcadik helyen végzett a tornán. A St. Mihályban játszott Nagypál Fatima és Görög Zsófia is, akiket az Astrától igazolt le korábban a klub, de eddig adminisztratív okok miatt nem játszhattak. A női csapatok teremtornáját akárcsak tavaly, most is az MTK nyerte meg, míg meglepetésre az Astra legyőzte a Ferencvárost a bronzmeccsen. A St. Mihály eredményei, csoportmeccsek: Haladás–St. Mihály 4-0, St. Mihály-MTK 2-6, szegedi gól: Savanya (2). St. Mihály–Kelen SC 2-1, szegedi gól: Vigh, Herczeg. St. Mihály–Haladás 2-4, szegedi gól: Savanya, Herczeg. MTK–St. Mihály 3-0, Kelen SC–St. Mihály 0-2, gól: Savanya, Koprena. A középdöntőben: ETO FC Győr–Szent Mihály 4-0. A 7. helyért: Kelen–St. Mihály 4-1. A torna végeredménye: 1. MTK, 2. Haladás, 3. Astra, 4. Ferencváros, 5. ETO FC Győr, 6. MLE, 7. Kelen SC, 8. St. Mihály.