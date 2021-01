Török Lilla és Savanya Csilla a St. Mihály két ígéretes tehetsége

A KÉSZ–St. Mihálynál elkezdett szakmai munkának kézzelfogható eredményei vannak. A női NB I.-ben remekül teljesítő felnőttcsapatban több saját nevelésű játékos játszik, kikre fényes jövő várhat. A klub azonban nem csupán a tehetségnevelésben ért el eredményeket.

Juhász Enikő, Vígh Patrícia, Sajti Krisztina, Mészáros Eszter, Kőrösi Anna, Török Lilla és Savanya Csilla. Ők heten azok, akik ifjú szegedi játékosként tagjai a KÉSZ–St. Mihály női NB I.-es csapatának.

A klubnál évek óta folyó szakmai munka után ők az első olyan növendékek, akik az élvonalbeli csapatnál fejlődhetnek tovább. Közülük Lilla és Csilla ketten együtt tíz gólt termeltek az őszi idényben, vezérszerepük volt abban, hogy a St. Mihály az ötödik helyen telelhet.

Török Lilla nyolcéves kora óta focizik Szegeden, akkor még a Szegedi AK-ban, majd a St. Mihály megalakulásakor tért át a csapathoz. Végigjárta a ranglétrát, tagja volt az NB II.-ben a feljutást kivívó csapatnak, mindössze 18 évesen pedig jelenleg házi gólkirálya is a gárdának. Hét góljával nem mellesleg az élvonal összetett góllövőlistáján is előkelő helyet foglal el.

– Az edzésmunkát érzem különbségnek, hiszen most mindenki ott van, és teszi a dolgát a tréningeken. Már tavaly januárban elkezdődött a munka, aminek ez az ötödik hely lett az eredménye. Nem a kor szerint ítélnek meg minket az edzőink, Jenei Péter és Major László, de ugyanígy bíznak bennünk az idősebb játékosok is. Nagyon jó a közösségünk, ha pedig százhúsz százalékot teszel bele edzéseken, akkor jöhet ki a száz a mérkőzéseken. Persze ahhoz, hogy ilyen eredményt lehessen elérni, ahhoz áldozatokat kell hozni. Azok a lányok, akik ezt a St. Mihályt alkotják, ők képesek ezekre az áldozatokra – fejtette ki Török Lilla.

A 16 éves Savanya Csilla a fiúktól áttérve került a St. Mihály U16-os csapatához három évvel ezelőtt. Az első évet követően máris a felnőttcsapat környékén találta magát. A tavalyi szezonban mutatkozhatott be az NB I.-ben, a fejlődése pedig töretlen. Novemberben ugyanis már a női felnőtt válogatott keretébe is meghívót kapott.

– Táncoltam örömömben, amikor megtudtam a hírt. Kicsit féltem a felnőttválogatott edzőtáborának elején. Nem bánom, hogy nem játszhattam még Izland ellen, élveztem, hogy egyáltalán ott lehettem.

Január 11-én kezdi a felkészülést a tavaszi szezonra a csapat, és mint Török Lilla megjegyezte, mindenképpen különleges hetek várnak rájuk, hiszen ilyen jó eredményekkel a hátuk mögött még sosem kezdhettek el egy téli alapozást. Csilla egyébként minden őszi bajnokin kezdő volt, azonban rendszerint az U19-es csapatnál is játszik az élvonalbeli felnőtt meccsek mellett.

– Már nagyon hiányzik a közeg. Elég sok időnk van a bajnoki rajtig, de nem álltam le teljesen a szünet alatt sem. Nem érzem úgy, hogy vezér lennék, csak teszem a dolgom. Felnézek az idősebb játékosokra, akiktől igyekszem sokat tanulni, de nagyon jó egyveleget alkotunk a lányokkal. Amikor elkezdtem, nem gondoltam volna, hogy idáig eljutok – tette hozzá a szegediek tehetsége, aki hozzátette, nem is vehető észre, hogy tíz évvel idősebb játékosok között szerepelnek. Ennek kapcsán Török Lilla megjegyezte, mindezt nekik is ki kellett harcolniuk, a sok munkának viszont ez is az egyik gyümölcse.

A korosztályos válogatottaknál számításba vett Lilla megjegyezte, úgy érzi, most indult el egy olyan munka a St. Mihálynál, aminek köszönhetően a klub idővel a fővárosi csapatok szintjére növekedhet. Ez a projekt, a klubnál tapasztalható közeg pedig csábító lehet más játékosok számára is: így volt például Boros Kinga esetében is, a válogatott védő ugyanis a klubtörténelem első olyan játékosa, aki váratlanul jelezte, szeretne Szegedre igazolni.

A lányok arról is beszéltek, hogy egyre szorosabb a kapcsolat fiú testvércsapatukkal, a Szeged-Csanád Grosics Akadémiával, és biztosak benne nagyon szép idők jönnek a szegedi fociban a lányoknál és a fiúknál egyaránt.