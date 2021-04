Tóth Cecília szegediként részt vesz a következő olimpián

Ha minden rendben megy, a 3×3-as kosárlabdában lesz egy szegedi résztvevője az idénre halasztott tokiói játékoknak. Tóth Cecília személyében. A szegedi játékvezető számára hamarosan elindul a felkészülés, így egyre inkább körülveszi az olimpiai hangulat.

– Tavaly meghívást kapott a 3×3-as kosárlabda olimpiai játékvezetői keretébe. Az ötkarikás játékokat egy évvel eltolták, de mit lehet tudni most, ön hogy készül, megrendezik a tokiói olimpiát idén?

– Az érkező hírek alapján elgondolkodtató, hogy lesz-e olimpia, viszont azok alapján, amit a nemzetközi szövetség közvetít felénk, nem kérdés, hogy lesz. Nemrég volt egy webinárunk a FIBA-val, amin részt vett az összes olimpiai kerettag játékvezető. Ott mindent vázoltak, megmutatták a helyszínt, a hotelt, elmondták az elvárásokat. Azt gondolom, ha a Nemzetközi Olimpiai Bi­­zottság jelezte volna a FIBA felé, hogy nem lesz olimpia, akkor nem így készülnének. Az persze érthető, hogy a repülőjegyek változnak. Tizenketten utazunk összesen az olimpiá­­ra, ez a tizenkét jegy összesen harmincötször változott már, és még majdnem három hónap van az olimpiáig.

– Viszont akkor ha jól értem, az utazó keretben való helye biztosnak mondható.

– Ezt csak akkor vehetik el tőlem, ha valami óriási hibát követek el, vagy beteg leszek, vagy a kiutazással lesz problémám. A grazi első, olimpiai selejtezőre is az a keret utazik, amelyik az olimpián ott lenne. Már előtte pár nappal ott leszünk Grazban, majd a torna után még maradunk két napot, és kielemezzük a selejtezőn történteket. Egy teljes oktatást fűznek fel arra, hogy ez a tizenkét játékvezető valóban úgy működjön, ahogyan kell.

– Mennyire nehéz koncentráltnak maradnia ebben a helyzetben? Egy éve is ott volt a lehetőség, most pedig egyre közeledik az időpont. Hogyan éli meg ezeket a napokat, heteket?

– Nem éltem bele magam tavaly sem, fel sem fogtam, hogy valóban olimpiai kerettag lehetek. Most már azért sokkal komolyabban érzem ezt, ott van a gyomromban a görcs, amikor szóba kerül. Annak ellenére, hogy annak a híve vagyok, hogy a jelennek kell élni, és arra fókuszáljunk, ami előttünk van, már elkezdtem izgulni. Megcsap az olimpia szele, ha mondhatom így, próbálok ennek megfelelően is élni, hogy olimpiai kerettag vagyok. Egy kilenchetes fizikai felkészítő programon is részt kell vennünk, erre még soha nem volt példa. Kéthetente mérni kell magunkat, fel kell tölteni az eredményeket, erőnléti edzések, futás is szerepel a programban.

– Mit gondol, ez az egy év előnyére vált? Miben lett más 2020-hoz képest?

– Nagyon jól jártam ezzel a plusz egy évvel. Sikerült lenyugodnom, és mindig a következő feladatra koncentrálok. Megtanultam, hogy a mosttal kell foglalkozni, nem azzal, ami két-három hónap múlva vár rám. Hálás vagyok ezért az egy évért, sokat fejlődtem emberileg. A türelemnek híján voltam, most ezt megtanultam. Azt gondolom, minden akkor történik, amikor itt van az ideje, így valamiért ezt az olimpiát nem lehetett megrendezni tavaly.

– A tervek szerint július 23-án kezdődik az olimpia. Mi vár önre addig, mivel telnek a hetek?

– A grazi selejtező torna, a fizikai felkészítés és az online webinárok segíti az olimpiai keret felkészítését. Célzottan, kisebb csoportokban olyan tornákra küldenek bennünket, amelyeken együtt dolgozhatunk az olimpiai keret tagjaival, ott zajlik a felkészülésünk. Az európai kollégáimmal jó kapcsolatot ápolok, mondhatni naponta beszélünk. Nagyon hálás vagyok, hogy a szerb Jasmina Jurast a barátomnak tudhatom, ő a játékvezetés egyik ikonja.