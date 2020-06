Tovább készülnek a makói erőemelők

Bár a koronavírus-járvány alaposan átírta a Mr. Power Sportegyesület tavaszi terveit, az élet közel sem állt meg a makóiaknál.

Mint azt Majoros Róbert, az egyesület alapítója és versenyzője elmondta, a csapat tagjai lehetőségeikhez mérten, otthon folytatták az edzéseket. A legtöbben aktívan töltötték az elmúlt időszakot, nyújtásokkal, mobilizációs, korrekciós gyakorlatsorral készültek, de volt, aki otthonába rendezett be egy egyszerűsített edzőtermet és ugyanúgy folytatta tovább edzésmunkáját.

A folytatást illetően a májusról elhalasztott Magyar Profi Liga Kupa lesz az első megmérettetés, ahol újra versenyezhetnek a Mr. Power tagjai, ezt végül szeptember 17–18–19-én rendezik meg.

– A csapat szerencsére a jó oldaláról nézte a történteket, hiszen több időt és energiát fektettek a munkába, ezzel is készülve az őszi első megmérettetésre, kihasználva így a meghosszabbodott szezon előnyeit – tette hozzá Majoros Róbert.

Ami pedig a versenynaptárt illeti, természetesen alaposan átalakult a tervezett programhoz képest, sajnos olyan viadal is akad, amelyet nem halasztottak el, hanem meg sem rendeznek a későbbiekben sem.

– A fő versenyem, amire egész évben készülök, az egyesült államokbeli San Diegóban esedékes Kern US Open is a halasztott versenyek közé tartozik, jelenleg november 21–22-re tették át az időpontot – mondta Majoros Róbert annak kapcsán, hogy idén a sportág legrangosabb versenyeinek egyikén képviselheti a makói színeket, amelyre egy korábbi, Szlovákiában elért kiváló eredményének köszönhetően kvalifikálhatta magát.