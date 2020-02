Tovább tart a gólképtelenség

A gól nélküli döntetlen a tabella első felében található Gyirmót FC Győr ellen elfogadható eredmény a Szeged-Csanád GA-tól, ám sokkal aggasztóbb, hogy három bajnoki óta eredménytelen az NB II.-es labdarúgócsapat.

Másolja a labdarúgó NB II. nyári eredményeit a Szeged-Csanád Grosics Akadémia. Vereség a Budafoktól, döntetlen a Haladás és a Gyirmót FC Győr ellen – így kezdte a 2019–20-as szezont a csapat, és ugyanezzel a sormintával tudta le a tavaszi fordulókat is ezekkel az ellenfelekkel szemben. A nyári három meccsen négy gólt kapott az együttes, és egyet szerzett, míg a mostani három összecsapáson csak egy találatot tudtak szerezni az ellenfelek – viszont szegedi gól nem született.

És talán ez az a tény, ami lényeges lesz a későbbiekben. Mert a védekezés rendben van, hiszen az NB II. 19 együtteséből csak öt olyan van, amelyik kevesebb vagy éppen annyi gólt kapott (24), mint a Szeged. Ám a támadójáték területén mindössze négy csapat volt kevesebbszer eredményes – és ezt már nemegyszer leírtuk az ősszel is.

A statisztikák szerint a Szeged-Csanád GA a mezőny egyik legtöbb kapu előtti lehetőséget kidolgozó alakulata, de ez a gólok számában nem látszik meg. Ha ezen a területen sikerülne minél hamarabb megtalálni a megoldást, nem lesz gond a bennmaradással.

A hideg és a gól nélküli döntetlen ellenére nagy nap volt ez egy fiatalember számára: a 60. percben bajnoki mérkőzésen is bemutatkozhatott csereként a csapatban a 17 éves Dobronoky Viktor. A támadó 2002. december 28-án született, 2014 óta a Szeged-Csanád GA utánpótlásában nevelkedett, és volt olyan idénye, amikor az U15-ös és az U17-es NB II. Délkeleti csoportjában összesen 36 gólt szerzett, illetve a legutóbbi szezonban a III. osztályú U17-es bajnokság Délkeleti csoportjában 86, az osztályozón pedig további négy találatig jutott.

– Jól éreztem magam a pályán, és az különösen jó volt, hogy hazai közönség előtt, a Szent Gellért Fórumban mutatkozhattam be az NB II.-ben – nyilatkozta Dobronoky. – Nagy erőt adott, hogy sok ismerős és a családom is megnézte a mérkőzést. Nyilván az eredmény egy kicsit elkeserített, hiszen ahogy a csapat, úgy én is győzni szeretek, de elsőre ez az egy pont sem rossz elsőre. Kicsit többet is hozzátehettem volna a játékhoz, és köszönöm az edzőmnek, Joao Janeirónak, hogy lehetőséget adott. Az egy pont is fontos a szereplésünkben, és a sok kidolgozott helyzetünk ellenére, amelyeket gólra válthattunk volna, nem tudtunk betalálni. A következő ellenfél a Siófok lesz, amely hasonló képességű csapat, mint a Gyirmót FC Győr volt, de mi mindig győzni szeretnénk.