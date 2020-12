Tovább tart a Szedeák lendülete, Sopronban is nyert

A harmadik negyedben ritmust váltott Sopronban a Naturtex-SZTE-Szedeák, amelyre nem volt válasza a hazaiaknak. A szegediek egymás után hatodik meccsüket nyerték meg a férfi kosárlabda NB I./A csoportban.

Ugyan a meccs előtt bejelentette új játékosát, James Padgett-et a Sopron, az amerikai center még nem volt ott a Szedeák elleni meccsen. Szegedi oldalon Wirth Ádám hiányzott a keretből.

Zach Brown hármasára Jackson válaszolt, majd a Naturtex irányította a meccset, és csak Thompson dudaszós hármasa után nem vezetett az első negyed után. Ahogy az várható volt, Dickeyvel nehezen bírtak a hazaiak, a center labdaszerzése, majd zsákolása után hét pontra meg tudott lépni a Szedeák – igaz, ehhez a kissé feszülten játszó hazaiak is kellettek, Jackson ugyanis kireklamálta magának a negyedik faultját, amit Flevarakisz sem hagyott szó nélkül, repült a technikai a hangjával a csarnokot megtöltő görög trénernek is. A Szedeák úgy vezetett hat ponttal a szünetben, hogy 12 eladott labdája is volt.

Bár 5–0-val nyitott a Sopron a második félidőben, a Szedeák fel tudta pörgetni a játék ritmusát, és Brown ziccere után ismét hét ponttal vezetett, 54–47-nél kért időt az SKC. Govens kettő plusz egyes akciójával először nőtt tíz pont fölé a különbség, amit meg is tartott az utolsó negyed kezdetére a Szedeák.

Hat perccel a vége előtt Jackson megkapta második technikaiját, így kiszállt a meccsből, Govens pedig egy triplával tovább büntette a Sopront, Dzseletovics visszatett labdájánál, 75–61-nél pedig eldőlni látszott a meccs, hiszen már csak négy perc volt hátra, a Sopron pedig kikérte utolsó idejét. Innen már nem engedte ki a kezéből a meccset a Szedeák, amely zsinórban hatodik meccsét nyerte a bajnokságban.

Govensék számára hamar itt a folytatás, hiszen szombaton 17 órától az Alba Fehérvár vendége lesz, a mérkőzést az M4 Sport élőben közvetíti.