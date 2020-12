További tehetséges fiatalokat nevelne ki a Naturtex-SZTE-Szedeák utánpótlása

Két országos bajnoki cím után is eredményes a Naturtex-SZTE-Szedeák U20-as, korosztályos csapata. A fiatalok előtt adott a példa, hiszen többen is a felnőttcsapatnál pallérozódhatnak, Kiss Zsolt pedig reméli, hamarosan bővülhet azoknak a száma, akik az A csoportos gárdában játszhatnak.

2018-ban és 2019-ben is a Na­turtex-SZTE-Szedeák U20-as csapata nyerte a Morgen Ferdinánd korosztályos országos bajnokságot. A két bajnokcsapat tagjai közül manapság többen már a felnőtteknél játszanak, míg mások a honi férfiélvonal csapatainak valamelyikében. A váltás azonban nem törte meg az U20-asok lendületét, akik idén is az élmezőnyhöz tartoznak, jelenleg a felnőttcsapathoz hasonlóan 8 győzelemmel és 4 vereséggel állnak.

– Maximálisan elégedettek vagyunk Simándi Árpád kollégámmal, az U20-as csapatunk teljesítményével. Azontúl, hogy személyeket illetően is átalakul a korosztályos csapatunk, nem vagyunk túl magas csapat. A legmagasabb játékosaink is 192-193 centi körül vannak, a legtöbb csapatban pedig vannak náluk jóval magasabbak a palánk alatt. Ezt lelkesedéssel és hozzáállással maximálisan pótolták a srácok, de ezek fárasztó dolgok, hogy jól szerepeljen egy csapat, azért tenni kell – mondta Kiss Zsolt, a Szedeák-utánpótlás szakmai vezetője.

A klub egyik, 2006-os születésűekből álló csapata az előző szezonban a serdülők között érem­esélyes lett volna, de mivel félbeszakadt a bajnokság, így nem derült ki, mire lett volna képes. Most elsőéves kadettekként az ország legjobb utánpótlásműhelyei ellen játszhatnak a főtáblán, ahol ugyan nagyobb vereségeket is szenvednek, de Kiss Zsolt szerint ezeken a meccseken fejlődhetnek igazán a gyerekek.

– Törekszünk arra, hogy folyamatosan biztosítsuk az átmenetet, így két-három embert az U18-asaink közül már játszatunk az U20-asok között. A serdülő A csapatunk is főtáblára jutott, ott még jó pár forduló hátravan, de ők is szépen szerepeltek. Nagyon boldog lennék, ha hét-nyolc év múlva megemlíthetném, hogy ezekről a tehetséges gyerekekről beszéltünk anno. Látszik, hogy van esély arra, hogy a saját nevelésű gyerekek eljussanak a felnőttcsapatig, biztos vagyok benne, hogy Balogh Szilárd és Polányi Kristóf percei is eljönnek – tette hozzá Kiss Zsolt.