Továbbra is a gyors játék és sok helyi fiatal a Hódmezővásárhelyi LKC terveiben

Harmadik helyen zárta az őszi idényt a Hódmezővásárhelyi LKC csapata a női kézilabda NB II Délkeleti csoportjában: a gárda vezetőedzője úgy látja, akár többre is képesek lehetnek a folytatásban, de elsősorban a koncepció mentén dolgoznának tovább.

– Valóban nem volt rossz ez a félév, bár amikor terveztünk a szezon előtt, akkor azt gondoltuk, akár a bajnoki címért is versenyben lehetünk – kezdte Dankó Ervin, a Hódmezővásárhelyi LKC edzője. Csapata ti­­zenegy bajnoki mérkőzés során tizenhét pontot gyűjtve a harmadik helyen áll a téli szünetben, megelőzve például a tavalyi bajnok Gyula együttesét. A vásárhelyiek a már említett fürdővárosi csapat mellett csupán másik két találkozójukat nem nyerték meg. A két előttük álló csapattól, az Algyő és a Békéscsaba ellen nem tudtak két pontot szerezni, ugyanakkor az előbbivel szemben elért döntetlenre büszkék lehetnek.

– A rajtkor az Algyő erejét nem láttuk biztosan, a velük va­­ló döntetlenünk mindenképpen pozitív. Amire nem számí­tottunk, hogy a Békéscsaba ennyire erős lesz – őszintén ki kell mondani, ha ők teljes kerettel állnak ki, akkor mindenkinél jobbak. Így azt gondolom, elégedettek lehetünk a harmadik hellyel – mondta Dankó Ervin.

A vásárhelyi lányok számára január 6-án ér véget a pihenő, majd egy öthetes felkészülési időszak vár rájuk a február 9-én esedékes, KSZSE elleni idegenbeli bajnoki rajtig. Addig elsősorban az erőgyűjtés lesz terítéken, hiszen nem terveznek változtatni a játékstílusukon a továbbiakban sem.

– A stílusunk a tavalyi évhez képest sem változott, az általunk játszott gyors játékhoz szükségünk is van a megfelelő fizikumra és állóképességre. Ahhoz, hogy ezt megszerezzük, a hét minden napján edzünk. Próbáljuk megtartani a helyezésünket, de ha lesz egy kis szerencsénk is, akkor szeretnénk a bajnoki címbe is beleszólni. Akár a harmadik, akár a negyedik he­­lyen végzünk, annak örülni fo­­gunk, a rosszabb sem gond, ha a saját nevelésű játékosaink a megfelelő ütemben fejlődnek – tette hozzá a HLKC trénere.

Ahogy arra Dankó Ervin rá is mutatott, elsősorban a helyi fiatalok jelenthetik a csapat jövőjét, rájuk támaszkodva képzelik el a folytatást, ugyanakkor most nem zárható ki, hogy télen új játékos is feltűnik az öltözőben.

– Támogatom a klub filozófiá­ját, hogy minél több vásárhelyi játsszon a csapatban. Ez egyben óriási feladat nekem is, a télen a 2004-es korosztályból próbálok beépíteni négy fiatalt, mellettük pedig szeretnénk azokból is visszacsábítani, akik vásárhelyi nevelésűek, de az idő folyamán távoztak – zárta a vásárhelyiek edzője.