Trikó, rövidgatya és papucs. Ez egy nyári öltözködési stílus. Télen nem megszokott. Csütörtök reggel azonban így érkeztem dolgozni a Délmagyarország szerkesztőségébe. A dánok elleni meccs előtt mondtam Papp Zoli kollégámnak, ha nyerünk, akkor így jövök másnap. Döntetlen lett, pedig meccs közben a baráti körből jöttek az üzenetek, hogy keressem a nyári cuccom. Sportszerű voltam, és azt vállaltam az Izland elleni derbire, ha továbbjutunk, akkor ismét áll az ajánlatom. Továbbjutottunk! Micsoda meccsen! A magyar férfi-kézilabdaválogatott az Európa-bajnokság eddig legnagyobb meglepetését szerezte a csoportelsőségével, azzal, hogy hazaküldte a dánokat, és megelőzte Izlandot.

Pedig… Őszintén tegye fel a kezét, aki akár egy győzelmet is jósolt a kezdés előtt! Én is ebbe a táborba tartoztam, talán még az oroszok ellen bíztam egy sikerben, de a többire azt mondtam: ússzuk meg nagyobb zakó nélkül. Ezért voltam bátor Mikkel Hansenék ellen is, és vállaltam a fogadást. Féltem, mert Lékai Máté és Bodó Ricsi kiválása miatt nem sok esélyt adtam a csapatnak, leginkább a védekezésünkben láttam a gyenge pontot, hogy ki az, aki vezér lesz ebben a szerepben. Sipos Adriánról azt gondoltam, hogy világcsúcsot dönt a kétperces kiállításokban, átjáróház lesz a hátsó alakzatunk.

És erre? Tessék: ez a legmasszívabb pontunk, Sipos most nem üt, mint a Bányászban szokott, hanem Bánhidi Bencével olyan szinten fogja össze a társakat, ami csillagos ötöst ér. Persze kell egy jó kapus is, ezt pedig a mi fiunk, a szegedi Mikler Roli bizonyítja, hogy micsoda formában van. Jöhet erre a válasz: könnyű így teljesíteni, ha valaki pillanatok alatt két kisbabát is tisztába tud tenni, az rendesen felgyorsult állapotban van. A Mikler ikrek – a Sport tévében Petur András említette, hogy mondjuk ki egymás után ötször ezt a szót, és valóban nem egyszerű – hatalmas lelkierőt adnak a szegedi kapusnak.

És elöl? Ott sem jövünk zavarba! Nem vagyunk bivalyerősek vagy éppen akkora „bálnák”, mint az izlandiak, de lábbal gyorsak vagyunk, mint Usain Bolt, amiből helyzetet tudunk teremteni, bent a falban pedig a másik „mi fiunk”, Bánhidi Bence zár, fordul, gólt lő, hetest harcol ki. Persze a fiatalok, így Győri, Szita vagy éppen Nagy Bence is kellettek a sikerhez, de a rutin, Balogh Zsolt – örökös szegedi marad „Zsoooolti” – aranykeze is rengeteget ér, Bóka Bendegúz pedig 8/8-as lövőmutatójával a meglepetésfiú.

Mitől lettünk jók és eredményesek? A szakmai stáb mentálisan és taktikailag kiválóan felkészítette a magyar együttest. Nem ijedünk meg senkitől, olyan emberek ülnek a kispadon, akikre felnéznek és hallgatnak a játékosok. Ez lenne a titok? Ez, mert követik őket, nem kérdőjelezik meg, amit mondanak, nem agyalnak azon, hogy biztos, hogy ez jó. Teszik, csinálják a dolgukat, amit kérnek tőlük, mi meg ugrálunk a tévé előtt, mert élmény ezt a játékot nézni. Köszönjük az eddigi meccseket! Nagyok vagytok, fiúk! Ma este ismét veletek vagyunk a norvégok ellen. Azt nem ígérem, hogy szombat reggel Forráskúton a disznóvágáson trikóban fogom a malac farkát, de adjon nektek erőt az eddig lejátszott három meccs, és az, hogy egy ország van veletek!