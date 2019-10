U14-es csapatuk bajnok lett, alaposan kihasználják a Bakson épült műfüves pályát

Baksra vezetett megyei futballtúránk, ahol az U14-es csapat aranyérme után műfüves pályának is örülhettek. Nagy tehetségeik vannak, többek között egy lány is. Valamennyiüknek a futball a kiugrás lehetőségét is jelentheti.

Remek évet tudhat maga mögött Baks. Bár még két és fél hónap hátravan 2019-ből, már elégedetten vethetnek számot az esztendőről. A bajnoki aranyérem után az egyházi működtetésű általános iskola és a templom szomszédságában a júliusi falunapon adták át világítással együtt az új műfüves futballpályát, de további fejlesztések is folynak. Végre! – Hosszú évek óta vártunk már erre a műfüves pályára – árulta el érdeklődésünkre Dobos Péter Pál helyi történelemtanár, aki a labdarúgócsapat utánpótlásedzője. – Ez úgy jöhetett létre, hogy a polgármester nagyon jó viszonyt ápol a püspök úrral, így a Csongrád megyei labdarúgó-szövetség pályázatán keresztül az önkormányzat segítségével elkészült a pálya, amelynek megépítésére plusz motivációt adhatott, hogy az U14-es csapatunk aranyérmet nyert az előző szezonban a megyei bajnokságában, ahol játékosunk, Rézműves Aladár Ronaldó lett a gólkirály 38 találattal. Lestyán Alex is 36-ig jutott, míg Rostás István 21-ig. Ők hárman, ha fent voltak, mindig óriási veszélyt jelentettek az ellenfél kapujára – jegyezte meg a fiúk edzője. Tömegsportra rengeteg lehetőségük van, hiszen a műfüves pálya mellett rossz időben a tornacsarnokot használják, míg az elkövetkezendő hetekben készül el az új aszfaltos pálya, amelyen kézilabdázni, futballozni és kosárlabdázni is lehet majd, ezzel egyidejűleg pedig a távol­ugró rész is megújul. Újraaszfaltozzák, az iskola által pedig egy gumicsíkot is kap. – Gyorsabban, Ádám, ez kevés lesz, lőjük el! Bravó, ez szép volt! – szól Dobos tanár úr beszélgetésünk közben, mialatt 12-13-an „cicáznak”, valamint bóják közti labdavezetés után kapura lőnek. Telt ház – Minden hétköznap este 18 órakor kinyitom a műfüves pálya kapuját, villanyfény mellett 21 óráig 15-20-an rendszerint itt vannak és játszanak, folyamatosan forog három csapat – avatott be a részletekbe. Minden kistelepülés veszélyforrása a népesség csökkenése, de Bakson ez nem észrevehető. Dobos Péter Pál elmondása szerint jelenleg 2074 lakosa van a községnek, ami stabilnak tűnik. – Bízunk benne, hogy ez nem csökken, de ami a focit illeti, elképesztően népszerű a fiatalok körében, nem kell őket hívni, jönnek maguktól. A motivációval nincs gond, a fiúk imádják a futballt. Ők nem az a korosztály, akik számítógépen és mobiltelefonon nőnek fel, hanem kimennek a rétre, pusztába, és rúgják a labdát. Ez mondjuk meg is látszódik rajtuk, sokkal rendezettebb a mozgásuk tesiórán – folytatta. Komoly tervek A következő idényben az U17-es bajnokságban szintén indulnának. Többen a környező városokban tanulnak szakmát, de szívesen futballoznának. Ebből a korosztályból már a felnőtt csapat is szemezgetne, amelybe idén több fiatal beépült – a továbbiakban ezt a vonalat erősítené a klubvezetés. A fiatalok térnyerése külön öröm, hiszen a sport, ezáltal a népszerű labdarúgás kitörési pontot jelent a faluban, amelyre példa is van, a gyulai Grosics-akadémiára került el a bajnokcsapat egyik legjobbja, óriási lehetőséget kapva ezzel. – Az egyik lány még a fiúknál is jobban dekázik – jegyezte meg fotós kollégánk. És tényleg. Ezt már az egymás közti játékban láthattuk. Kiválóan lőtt, fedezte a labdát, és ami a legfontosabb, élvezte a futballt. – Igen, Sziszi elképesztően ügyes, abszolút megvan hozzá a tehetsége, hogy a 8. osztály befejeztével akár a kiugrás lehetőségét is jelentse neki egy komolyabb lánycsapat – zárta beszélgetésünket a pörgős tréning végén Dobos Péter Pál. A baksi műfüves pályán pedig tovább zajlik az élet: a helyiek abban bíznak, a sok-sok edzés és gyakorlás egyszer meghozza a gyümölcsét.