Új edző irányít Röszkén – Gálameccsel búcsúznának a korábbi trénertől

Házon belül pótolta Pördi Pétert a Röszke, amelynek irányítását a csapat védője, Szücs Szasa vette át, aki a továbbiakban játékos-edzőként vezeti a csapatot. Két játékossal bővült a csapat kerete, tavasszal pedig lényegesen jobban szerepelne a korábbi idény meglepetéscsapata.

Az idény végén távozott a Röszke SK-tól Pördi Péter: a csapatot hosszú időn át irányító edző utódját a csapaton belül találta meg a megyei I. osztályú klub, amely a rutinos védőre, Szücs Szasára bízta a karmesteri pálcát, aki a továbbiakban játékos-edzőként dolgozik a Röszkénél.

– Hirtelen jött a lehetőség, bár Pördi Péterrel együtt csináltunk mindent, mondhatni, a segítője voltam. Úgy döntöttem, elvállalom, mert jobb így, mint ha egy új, külsős ember jött volna edzőként a csapathoz. Nehéz lesz, mert akikkel ed­­dig játszottam, most őket nekem kell irányítanom, és mivel én is ott leszek a pályán, nálam is benne van a hiba – mondta lapunknak Szücs Szasa.

A Röszke csupán tíz pontot szerzett a megyeegy ősze so­­rán, amellyel a tizenegyedik helyen töltheti a téli szünetet: a csapat az első három fordulóban kétszer is tudott nyerni, ám ezt csupán egy sikerrel tud­ta megtoldani a további kilenc bajnoki mérkőzésen.

– Többre számítottunk az ősszel. A védekezéssel akadtak problémáink, ami szerintem a támadóktól kezdődik. Szalma Gergely és Szűcs Dávid távozását megéreztük, és mintha még egy kicsit ünnepeltük volna a tavalyi ötödik helyet. Próbáljuk összeszedni magunkat a szezon második felére, talán ez a makói meccs feltüzelt bennünket az ősz végére – utalt Szücs Szasa arra, hogy az ősz lezárá­saként bravúros döntetlent játszottak a bajnokesélyessel.

A röszkeiek január 15-én ta­­lálkoznak először, ekkor ér véget a téli pihenő a labdarúgók számára. A kerettagok az első két hétben a tornacsarnokban készülnek, majd a tervek szerint öt edzőmeccset játszanak. Ezeken már ott lehet a két új szerzemény is, Nyári László Mórahalomról kölcsönbe érkezett Röszkére, Dobák Arnold pedig már a nyáron a csapathoz igazolt, de játékra csak most tudott jelentkezni.

Az első mérkőzés a Saller-kupa lesz, amelyen elindul a csapat, majd két vajdasági csapat mellett találkozik a SZEOL SC U19-es csapatával, a St. Mihállyal és a Deszkkel is.

Mindezek mellett szeretnének elbúcsúzni Pördi Pétertől, akit egy gálameccsel búcsúztatnának: a mai csapat a régi röszkei játékosokból álló csapattal mérkőzne meg, amelynek edzője Pördi Péter lenne, ezzel is méltón búcsúznának a csapatot éveken át irányító edzőtől.