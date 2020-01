Új év, új feladatok várnak a röplabdásokra

Kezdetét veszi a férfi röplabda NB I Liga Alapszakasz, az élvonal második körének nyitányán vasárnap 18 órától a Vidux-Szegedi RSE a Szolnokot fogadja.

A férfi röplabda NB I versenynaptára úgy alakult, hogy a Liga Alapszakasz második kö­­re pont az új évre esett, így 2020-at már új feladatokkal várja a Vidux-Szegedi RSE. Élesedik a verseny az élvonalban, az új szakaszban viszont mindenki tiszta lappal indul. A szegediek csoportjában a Dunaferr, a MÁV Előre, a Pécs, a Sümeg és a Szolnok kapott még helyet. Utóbbi együttessel kezdi a Nusser-legénység a bajnokság második szakaszát, a Tisza-parti riválist vasárnap 18 órától a Lila iskolában fogadja.

A Vidux-Szegedi RSE szá­má­­ra kellemesen teltek az ün­­nepek, a kéthetes szünet mindenkinek elég volt, hogy kipihenje az őszi fáradalmakat, és újult erővel várja az idei kihívásokat.

– Mindenki kigyógyult a ki­sebb betegségekből és sérülésekből, így jelenleg mindenki egészséges, és bízom benne, hogy ez így is marad.

Vasárnap teljes értékű kerettel szeretnénk várni új ellenfelünket – kezdte a beszélgetést Nusser Elemér vezetőedző. – A szolnokiak nagyon magabiztosan nyilatkoztak a győzelmi esélyeikről, mi viszont szeretnénk megmutatni, hogy Szegeden nem lesz könnyű dolguk. Talán a tabella is megtéveszti őket, és nem is ismernek minket, ezt pedig a javunkra is fordíthatjuk – véli a tréner.

A Szolnok a 7–8. helyet cé­lozta meg a bajnokságban, és Nusser Elemér szerint erősebb csoportból érkezik, ám nem ezért érezhetik magukat esélyesebbnek.

– Alapvetően hasonló erőt képviselő csapatoknak is le­hetne mondani a Szolnokot és a Szegedet, de ellenfelünk sokkal rutinosabb, több kulcsjátékosuk már négy-öt szezont is eltöltött az élvonalban. Fel kell venni ellenük a kesztyűt! Meg kell mutatni, hogy milyen a szegedi virtus. Bízom benne, hogy az elmúlt fél év munkája lassan kamatozni kezd, hiszen ez már a bajnokság azon szakasza, ahol többet kell bizonyítani, és legalább három-négy sikerrel a bennmaradás szempontjából megnyugtató pozíciót szerezni a rájátszásra – hangsúlyozta a mester.