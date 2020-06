Új fronton a magyar pólóért

A nemzetközi szintű bíráskodás mellett új feladatkörben is kipróbálja magát Fodor Rajmund: a kétszeres olimpiai bajnok szegedi pólós a Kaposvári Vízilabda Klub szakmai igazgatója lett. Izgatottan várja a projektet, amellyel a sportág hazai fejlődéséért is tehet.

Új korszak köszöntött a Kaposvári Vízilabda Klubra, amelynek négy KSI-nevelésű tehetség érkezése mellett Csongrád-Csanád megyei szála is van, hiszen a kétszeres olimpiai bajnok szegedi pólós, Fodor Rajmund lett az egyesület szakmai igazgatója. A Surányi László által irányított OB I-es csapatnál az érkező reménységek mellé saját nevelésű fiatalokat is felhoznak a felnőtt keretbe, így készülnek a jubileumi, tizedik szezonra az élvonalban.

– A fiatalos keret révén nem meglepő, hogy egy gyors, leleményes, okos vízilabdát játszó csapatot szeretnénk kialakítani, ennek első eredményeit már jövő tavasszal szeretnénk látni. Ez egy remek projekt, így izgatottan várom a közös munkát – kezdte a beszélgetést Fodor Rajmund, aki korábban a Vasas utánpótlásában is dolgozott, illetve évek óta nemzetközi szintű játékvezetőként ténykedik. – A bíráskodás továbbra is fontos marad, ezért is nem akartam mellette edzősködni, hiszen az a két munka kizárná egymást, ez a kettő viszont jól tud működni együtt. Hasonló feladatkörbe további két klubtól is hívtak, a kaposváriak már tavaly ősszel megkerestek – árulta el.

A családjával Budapest környékén él, így nem lesz mindennapos a jelenléte Kaposváron, de ez nem jelent gondot, ugyanis a Kaposvár is szerette volna, ha a fővárosi székhelyű szövetségnél is képviseli a klubot.

– Megtisztelő, hogy ilyen összetett és megbecsült munkakört bíztak rám. Egy olyan embernek, aki annyira szereti a vízilabdát, mint én, ez óriási elismerés és motiváció. Mindig is szerettem volna kipróbálni magam egy ehhez hasonló szerepkörben, hogy tehessek a sportág hazai fejlődéséért is. A sportágban most komoly kérdőjelek vannak a koronavírus-járvány miatt, de mi dolgozunk, és ha úgy alakul, alkalmazkodunk. Most a keret véglegesítése az első cél, hiszen center poszton még erősítenünk kell, előfordulhat, hogy ezt külföldi játékossal tesszük meg. Sok munka áll előttünk, az első szezonban a legfontosabb, hogy tehetségeink sok játékperc révén folyamatosan fejlődjenek – véli Fodor Rajmund.