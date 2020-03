Új kihívás terjed Szentesen: bajszot növesztenek a vízilabdázók

Humort csempészett a monoton hétköznapokba a Metalcom Szentes férfi vízilabdacsapata, ugyanis az egyik játékos, Kókai Tibor kitalálta: növesszenek bajuszt. A kihíváshoz, a #kókaitibichallenge-hez egyre többen csatlakoznak.

Vicces kihívás terjed a közösségi médiában a szentesi férfi ví­­zilabdázók között, a #kókai­tibichallenge. A játék megálmodója Kókai Tibor, a Metalcom Szentes 23 éves játékosa, akinek biztatója csapattársa, Pellei Kristóf volt.

– Ez az egész úgy indult, hogy elkezdtem borotválkozni, és lemerült a szakállvágóm, pont akkor, amikor már csak a bajuszom volt hátra – emlékezett vissza a ki­­hívás megálmodásának pillanatára Kókai. – Poénból készítettem egy képet, és elküldtem az egyik csapattársamnak, Pellei Kristófnak, aki győzködött, hogy növesszünk bajszot. Mondtam, oké, sajnos most úgysem megyünk sehova. Felöltöttem egy képet az Instagramra, kihívtam há­­rom barátomat, és már el is kezdett terjedni a #kókaitibichallenge. Az a lényeg, hogy a bajusz megmaradjon. Az enyém szőke, így nem olyan látványos, mint Franknak vagy Kristófnak, mert nekik fe­­kete – mesélte nevetve.

A Metalcom Szentes vízilabdázói már több mint egy hete egyáltalán nem edzenek az uszodában, ők is átálltak az otthoni munkavégzésre a koronavírus-járvány miatt.

– Az a célja ennek az egész kezdeményezésnek, hogy ebben a nehéz helyzetben, amiben most van az egész világ, pici humort vigyünk a házi karanténba. Bízom benne, hogy ez a poén néhány embernek legalább jókedvet okoz. Most már mi is itthon ké­­szülünk, szerencsére pár súlyzót, gumikötelet hazahozhattunk a konditeremből, de a mozgás mellett az étkezésre is nagyon odafigyelek itthon – avatott be a részletekbe.

A férfi vízilabda OB I felsőházi rájátszásában érdekeltek a Kurca-parti játékosok. A bajnoki küzdelmek május közepéig egészen biztosan nem folytatódnak, a Magyar Vízilabda-szövetség elnöksége május 11-én dönt majd valószínűleg a folytatásról.