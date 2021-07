Új kihívások előtt állnak

A történelmi bronz­érem megszerzésével a Naturtex-SZTE-Szedeák egyben lehetőséget is kapott arra, hogy kilépjen a nemzetközi porondra. A Tisza-parti klub vállalja a szereplést, így ősszel európai szereplés is vár rá.

A 2020–2021-es szezonban meg­­szerzett bronzérem egyben azt is jelentette a Naturtex-SZTE-Szedeák számára, hogy a klub jogot szerzett a nemzetközi kupaindulásra. Mostanra eldőlt, a szegediek vállalják az európai szereplést, így ősszel a FIBA Europe Cupban szerepelhetnek majd.– A szponzorainkkal együtt hoztuk meg a döntést, ők is szerették volna, ha már kivívtuk ezt az indulási jogot, akkor éljünk is vele. A klubnak is egy izgalmas kihívás az európai kupaszereplés, egyben nehéz is, mert ismeretlen terepen va­­gyunk. Reméljük, sikerül megfelelni annak a rengeteg új előírásnak, amelyre a FIBA részéről köteleznek bennünket a meccsrendezés kapcsán. Beletanulunk ebbe, és reméljük, az első év nehézségeinek később hasznát vesszük – mondta Kardos Péter, a Naturtex-SZTE-Szedeák elnöke.

Hogy pontosan hogy alakul majd a Szedeák sorsa, az még képlékeny. Az első kérdés, a magyar bronzérmesnek játszania kell majd selejtezőt ahhoz, hogy bekerüljön a csoportkörbe. Ez a nevezések számától is függ, ugyanis a Bajnokok Ligája-selejtezőn kiesett csapatok számára opcionális, hogy vállalják-e a további szereplést az EuroCupban. A csapatok száma mellett a selejtező attól is függ, hogy a nemzetközi szövetség hova so­rolja be a magyar bajnokságot. Amennyiben selejteznie kell a Szedeáknak, akkor azt a párharcot szeptember 22-én és 29-én rendezik meg. A 32 csapatból álló, nyolc darab négycsapatos csoportkör a FIBA versenynaptára alapján október 13-án indul, és november 17-én zárul, azaz bő egy hónap alatt lejátszanák a hat csoportmeccset.

Közben az már eldőlt, hogy a tavalyi keretből két légiós is a Bundesligában folytatja szereplését. Zach Brown és James Dickey is a német élvonalba szerződött, előbbi a Hamburg Towers, utóbbi pedig a BG Göt­­tingen csapatánál folytatja a karrierjét. A jövő évi keretet illetően eddig a magyar játékosok mellett légiósként az amerikai Keandre Cookot jelentette be a Naturtex-SZTE-Szedeák.

– A tavalyi év során remek volt az együttműködés a négy külföldi játékosunkkal. Különösen a két fiatal amerikai játékos tudott olyan információkat adni a saját ügynökségüknek, amely alapján érezhető volt, hogy ezek az ügynökségek szívesen dolgoznának velünk a továbbiakban. Ez segít a jó légiósok kiválasztásában – tette hozzá Kardos Péter.

A Fiba Europe cupról

A FIBA Europe Cup sorozatot 2015-ben hozta életre a nemzetközi szövetség, amelynek első mérkőzését egyébként egy magyar csapat, az Egis Körmend vívta a holland Donar Groningen ellen. A 2020–2021-es szezonban az izraeli Ironi Nes Ziona nyerte a sorozatot, miután legyőzte a lengyel BLSLAM Stalt. Címvédés még sosem volt az EuroCupban, az eddigi öt kiírást egyyaránt más csapat nyerte meg, igaz, Olaszországból már két csapat is, a Dinamo Sassari és a Reyer Venezia is tudott nyerni.