Új sportágakat ismerhettek meg a csongrádi fiatalok

Sportválasztó napon próbálhattak ki több testmozgási lehetőséget a helyi fiatalok az uszodában. A Kis-Tisza Vízi-sport Egyesület és a város közös rendezvényén elsősorban a helyben jobban ismert sportok, az úszás, a kajakozás és a vízilabda kapott főszerepet, de búvárkodást, illetve a környéken sehol sem elérhető vívást is kipróbálhatták a gyerekek.

A sportbemutatók mellett az egészséges életmódra is jutott figyelem, az egész napos rendezvényen a résztvevőket testanalízissel, táplálkozási tanácsadással, egészségtotóval, valamint egészséges rágcsálnivalókkal is várták.

– Mindent kipróbáltunk, a kajakozást, a búvárkodást, a step aerobicot és a vívást is, és az egészséges ételeket is megkóstoltuk – mesélte Hatos Szabolcs és Kallai Máté. A két fiú sportos alkat, Szabolcs kenuzik, Máté pedig kajakozik, de abban azonnal egyetértettek, hogy a vívás tetszett nekik a legjobban, lelkesen forgatták a kardokat. – Az benne a legjobb, hogy lehet csapkodni a másik – mondta nevetve Máté. – Már régóta érdekel a vívás, olyan régimódi típus vagyok, a kardok jobban foglalkoztatnak, mint a tankok. Úgy tudom, hogy nincs a közelben ilyen lehetőség, de ha lenne, biztosan járnék rendszeresen – tette hozzá.

Erre lehet, hogy már nem kell olyan sokáig várni, tudtuk meg Kertes Enikőtől, a Tisza-menti virágzás program szakmai vezetőjétől. – Tavaly is rendeztünk már sportágválasztót, igyekszünk olyan sportokat elhozni, amik nem annyira ismertek erre. Idén azért választottuk a vívást, mert ritkaság, nem elérhető a környéken. Felmérjük, mekkora az érdeklődés, és ha elég gyereket érdekel, akkor szeretnénk beindítani itt Csongrádon. Erre van is esély – mondta el a szakmai vezető.

Érdeklődőben nem volt hiány, a nap során körülbelül háromszázan fordultak meg az uszodában. Kakuszi Gyöngyi, a Kis-Tisza Vízi-sport Egyesület elnöke elmondta, reméli, tudtak segíteni a gyerekeknek a sportválasztásban. – Úgy érzem, eddig ez a legjobban sikerült sportágválasztó napunk, élvezték a gyerekek, jók voltak a visszajelzések. Szerettük volna, ha több sportot is ki tudnak próbálni, emellett pedig olyan lehetőségek is rendelkezésre álltak, mint a testanalízis: ez is abban segít, hogy egy fejlődésben lévő szervezetnek megfelelő sportágat tudjunk választani.