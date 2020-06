Újabb négy évre megválasztották Kulcsárt

Újabb négy évre Kulcsár Krisztiánt választották meg elnöknek a Magyar Olimpiai Bizottság szombati tisztújító közgyűlésén.

A tisztséget 2017 májusa óta be­­töltő Kulcsár Krisztián – aki egyedüli jelölt volt – a tagságtól 103 támogató szavazatot kapott, hárman pedig nemmel voksoltak.

A nyári sportágakért felelős alelnök 100 igen és 5 nem szavazattal Schmidt Gábor, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnöke; a téli sportágakért felelős alelnök 90 igen és 16 nem szavazat mellett Deutsch Tamás, az MTK, valamint a Sportegyesületek Országos Szövetsége elnöke lett.

Utóbbi posztra eredetileg a tisztséget eddig betöltő Orendi Mihály is pályázott, ám a közgyűléshez eljuttatott levelében jelezte, hogy visszalép, és a jö­­­vőben csak a MOB tagjaként kívánja szolgálni az olimpiai eszmét és mozgalmat.

Hét új elnökségi tagot is választottak, ezekre a pozíciókra összesen 16-an pályáztak. A tagság döntése alapján az elnökségbe Vári Attila, Magyar Zoltán, Wladár Sándor, Markovits László, Kovács Antal, Imre Géza és Pálinger Katalin került be. A közgyűlés után összeült az új elnökség, amely megerősítette pozíciójában Vékássy Bálint főtitkárt.

A frissen megválasztott tisztségviselő megbízatása a párizsi olimpiát követő, legkésőbb 2024. szeptember 15-ig megtartandó tisztújító közgyűlésig szól.

– A kormány az idei évi tá­mogatással megegyező mértékű forrást biztosít a jövő évre is, ennek megfelelően elmondható, hogy az eredményes szerepléshez szükséges támogatás rendelkezésre fog állni – fogalmazott a sportért felelős államtitkár, Szabó Tünde.

A közgyűlés egyhangú szavazati aránnyal elfogadta a tavalyi év gazdálkodásáról és szakmai munkájáról szóló beszámolókat és az idei évre vonatkozó, módosított költségvetési tervet. Ezekből kiderült, hogy a bizottság tavaly 2,4 milliárd forintból gazdálkodott, a nyeresége 20,8 millió forint lett.