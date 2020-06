Újra edzésben a Szeged–Csanád Grosics Akadémia NB II-es labdarúgói

Tegnap a reggeli edzéssel megkezdte a felkészülést a 2020–2021-es labdarúgó Merkantil Bank NB II idényére a Szeged–Csanád Grosics Akadémia, amelynek keretében egyelőre távozók vannak, érkezők még nincsenek.

Két hete hagyta abba a munkát a Szeged–Csanád Grosics Akadémia NB II-es labdarúgócsapata, amely tegnap újra edzett.

Visszatérés

Érdekes lélekkel térhettek vissza a labdarúgók a felkészülés kezdetére. A koronavírus-járvány miatti bizonytalan időszakban ugyan edzettek, de csak egyedül, és csak otthon. Aztán amikor végre megint közös mozgások lehettek a Szent Gellért Fórumban, ad­digra meg a szakember személye változott: a portugál Joao Janeirót dr. Do­­bos Barna váltotta. Így, az új edzővel telt el a május és a június eleje, majd a játékosok elmehettek két hét pihenőre. Ez az időszak pedig most járt le, így a labdarúgók úgy jöhettek vissza, hogy pontosan tudták, mit vár el tőlük az új tréner, illetve Dobos Barna is tudta, kitől mire számíthat. Nyilván a szakmai munka valós része most kezdődött, hiszen az elő­ző, meccsmentes időszakban csak felmérték egymást a felek.

Távozók

A csapat keretében öt olyan játékossal nem találkozhatunk a következő szezonban, aki eddig a keret tagja volt, de lejárt a szerződése, és azt nem hosszabbította meg a klub. Ilyen a korábbi szerb válogatott kapus, Alekszics Branimir (29), így mivel Szántai Levente (37) is már inkább a civil pályafutás felé orientálódott az előző szezonban is, nagy valószínűséggel egy kapus érkezése biztosan várható. Ugyancsak távozik Vankó Imre (26, Szegeden öt bajnoki meccsen kapott lehetőséget, és egy gólt szerzett), Tóth Máté (22, hat meccsen játszott az NB II-ben Szegeden) és Zvara Dávid (25, 18 NB II-es mérkőzést játszott szegedi színekben). Látható, hogy Alekszicset kivéve mindegyikük középpályás, így ezen a poszton valószínűleg komoly személyi változások várhatók. A csapattal kezdte el a felkészülést a saját utánpótlásból a fiatal kapus, a 17 éves Sági Viktor, aki a felnőttekkel dolgozik, de vélhetően az U19-ben véd majd.

Az ötödik játékos a rutinos támadó, Andorka Péter (35), aki a profi pályafutását befejezi, de várhatóan a klub kötelékében marad, Andorka több mint 100 NB I-es mérkőzést játszott a Nyíregyháza, a Haladás és a Pécs színeiben, a Szeged–Csanád GA kötelékéhez pedig két szakaszban (2015–2017 és 2018–2020) összesen három és fél idényben tartozott. Andorka ezalatt az NB III-ban, majd az NB II-ben összesen hetvenöt találkozón szerepelt a kék-fekete szerelésben, és ezalatt tíz gólt szerzett.

Bajnoki rajt

Az MLSZ tájékoztatása szerint a Merkantil Bank labdarúgó NB II legkorábban augusztus 2-án indulhat. A hivatalos döntést június utolsó hetére ígérte az MLSZ, ez annyit jelent, hogy a héten, vagy a jövő hét elején lehet döntés. Az átigazolási idő­­szak július 1-jétől szeptember 22-éig tart.

A klub a bajnoki rajtig az ed­­zések mellett négy-öt felkészülési mérkőzést tervez hazai és külföldi csapatokkal. A tervek között lehet egy olyan is, amelyet neves ellenféllel szemben ingyenesen megtekinthetnek a szurkolók a Szent Gellért Fó­­rumban.