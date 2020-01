Újra győzni tudott a Gól Söröző Csengele

Nagyszerű mérkőzést hozott a +35-ös korosztály döntője a 33. Zengő Alföld Kék Mókus kupán: a Délmagyarország-kupát végül a Gól Söröző Csengele csapata emelhette fel. A csapat további sikerekre tör.

Tízgólos döntőben kerekedett felül a Garázs Varázs RET csapatán a +35-ös korosztály döntőjében a Gól Söröző Csengele, amely egy év szünet után ismét a korosztály legjobbja lett, miután 6–4-re behúzta a döntőt, így 2018-at követően újra bajnok lett.

– Így szerettük volna, hiszen tavaly nem sikerült megvédeni a címünket. Most nem indult a címvédő, bíztunk benne, hogy sikerül újra nyernünk. A döntőbeli ellenfelünktől a középdöntőben kikaptunk, így a döntőben próbáltunk az erősségeikre, azaz Bány Tomi gólerősségére figyelni. Az első félidő utolsó tíz másodpercében, és a második félidő elején elég rosszul játszottunk, ekkor ellenfelünk fordított, de 3–3 után úgy gondolom, nem volt kérdés, ki nyeri a kupát – mondta lapunknak Kun-Szabó Tibor csapatvezető.

A Gól Söröző Csengele több téli teremtornán is elindul, a következő kihívásra nem is kell sokat várniuk, és hasonló célokat fogalmaztak meg önmagukkal szemben a folytatást illetően is.

– Összetartó focibaráti körről van szó, az elmúlt négy-öt évben megrendezett tornákon ezek a játékosok nálam játszottak, nem igazán beszélhetünk új emberekről. Domaszéken háromszor zsinórban nyertünk, Kisteleken három döntőből kettőt sikerült megnyernünk. Hétvégén máris itt az Újév-kupa, ahol szintén szeretnénk címet védeni – tette hozzá.

Hogy mindez sikerül-e majd a következő Kék Mókus kupán, az majd kiderül, de az biztos, hogy a csengeleiek újra megpróbálják a következő kiírásban is maguk mögé utasítani a korosztály mezőnyét.

– Ez viszont egyre nehezebb lesz. A mi játékosaink közelednek a +45-ös korosztályhoz, viszont folyamatosan jönnek az aktív, +35-ös játékosok. Hiába van meg a technikai tudás, egy fiatalabb, aktív ellenféllel szemben már nehezebb eredményesnek lenni. Ebből a társaságból jövőre egy jó +45-ös csapatunk is lehet – zárta Kun-Szabó Tibor.