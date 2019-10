Üllésen is a közösség erejére támaszkodnak a klubnál, így fejlődnek, toboroznak

A Délmagyarország futballtúra újabb állomása Üllés. Csütörtök kora este látogattuk meg a község csapatát, pillantottunk bele az U11-esek és az U13-asok edzésébe. Papp Zoltán elnök mutatta be a klubot.

Gyönyörű időben, napsütésben érkeztünk futballtúránk újabb állomására, Üllésre. Már vártak bennünket. Egyenmezben passzolgattak a gyerekek, már mosolyogtak, amikor megláttak bennünket. Ment a passz rendesen, mindenki koncentrált, szeretett volna jól mutatni a fotón. Figyelni kellett, mert azért a pálya nem éppen a Wembley-t idézte. De a gyerekek csinálták lelkesen a gyakorlatokat, és ez a lényeg.

Komoly tervek

– Amit tudunk, azt saját erőből próbáljuk meg felújítani – kezdte a beszélgetést az elnök, Papp Zoltán, aki tizenkilenc éve, 2000 óta vezeti az üllési klubot. – Támogat bennünket az önkormányzat, de leginkább a sikeres TAO-pályázatnak köszönhetően tudunk fejlődni. Éppen ez a jövő nagy terve, hogy rendbe hozzuk a pályánkat, nem tudjuk öntözni, így pedig hiába próbáltuk meg felújítani, ez nem volt sikeres. Az öltözőnk viszont teljesen megszépült, felújítottuk.

Ekkor már a srácok a karók között szlalomoztak, záporoztak a lövések a kapura, jöttek a bombák. Nem volt megállás, heti kétszer járnak a kis focisták edzésre.

– Szerepelünk a Bozsik-programban, U7, U9, U11 és az U13 szerepel rendszeresen a tornákon, és mi sokszor vagyunk rendezők, Ez nagy öröm, hiszen más településekről is érkeznek hozzánk Üllésre. Ezekkel a korosztályokkal én foglalkozom, a munka mellett csinálom. Persze akadnak ügyes gyerekek közöttük, de sokan csak azért járnak hozzánk, hogy sportoljanak, mozogjanak, és ez nagy öröm a számunkra. Zádori Dani foglalkozik az U17-es és U19-es csapattal. Idén alakult meg a keresztpályás női csapatunk. Győri Robi, egykori kapusunk vette kézbe az irányítást, to­borzunk, egyre több fiatal is jár hozzánk. Egyelőre még más településekről is érkeznek hozzánk játszani, de a lényeg, hogy elindultunk egy úton, jönnek hozzánk sportolni. A felnőtt csapatunk a megyei II. osztályban szerepel. Bazsó Ferenc játékos-edzőként irányítja a fiúkat. Amire igazán büszkék vagyunk, hogy a tizenhatos keretből tizenhárom helyi kötődésű játékos. Nincs könnyű dolguk, hiszen minden futballistánk dolgozik, méghozzá sokat, többen is napi 12 óráznak, így az edzéseken sokszor kevesen vagyunk. Éppen ezért nem is lehetnek hiú ábrándjaink a bajnokságban, a biztos bennmaradás a célunk.

Hannára büszkék

Egykor Üllésen pezsgő sport­élet zajlott. A futball mellett a női kézilabda is meghatározó szerepet töltött be Csongrád megyében. Veres Lajos testnevelő nyugdíjba ment, így maradt a foci. A suli művészeti, ott a tánc, néptánc játssza a főszerepet, azonban a fiúknál megmaradt a lelkesedés.

– Horváth Hanna Üllés ta­­lán legismertebb futballistája. Előbb a SZAK-ban játszott Szegeden, majd a Feminába igazolt. Játszott az U19-es utánpótlás-válogatottban, és tagja volt a felnőtt magyar futsal nemzeti együttesnek is. Rá igazán büszkék vagyunk.

A mai világban nem könnyű megnyerni a fiatalokat arra, hogy sportoljanak. Szerencsére Üllésen vevők a játékra, arra, hogy eddzenek a gyerekek, a hétvégén pedig meccseket játsszanak.

Egyenszerelésben

– Szerencsések vagyunk – zárta a beszélgetést az egykori kapus, Papp Zoltán, aki 16 évesen a megyei I. osztályban mutatkozott be az Üllés színeiben –, a közelmúltban volt egy sikeres magyar–szerb határon átnyúló pályázatunk, amelynek köszönhetően felszereléseket, melegítőket, labdákat vásároltunk. Fontos számunkra is a közösségépítés, pont úgy, mint a legtöbb helyen. Jó, hogy egy csapathoz tartoznak a gyerekek és a felnőttek. Ezért dolgozunk egy lelkes csapattal, és a saját lehetőségeinkkel élve építjük, szépítjük az üllési futballcsapatot, a környezetet, az öltözőt.