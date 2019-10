Továbbra sem sikerült megszereznie az első győzelmét a női labdarúgó NB I-ben a St. Mihály együttesének. A szegedi csapat hazai pályán 3-2-re kapott ki a Győrtől.

Továbbra sincs szerencséje a St. Mihály NB I-es női labdarúgócsapatának. A szegedi együttes szombaton ideiglenes otthonában a Győrt fogadta. Hódi Mihály együttese első idei győzelmére hajtott. Végül ez nem sikerült, továbbra nyeretlenek a bajnokságban.

Rosszul indult a meccs, a vendégek jóformán az első két támadásukból gólt szereztek, Süle kétszer talált a hazai kapuba, ami megnyugtatta őket. A szegedi alakulat teljesen elveszítette a fonalat, az első játékrészben komolyabb helyzete sem akadt. Szentmihályi találattal indult a második negyvenöt perc. Erre gyorsan jött az ETO válasza, Süle a harmadik gólját szerezte, klasszikus mesterhármast ért el a győriek kiválósága. Ment előre a Szeged, jöttek a helyzeteket, amelyek közül a 70. percben ismét sikerült értékesíteni egyet. Egyetlen gólos hátrányban volt ekkor a Hódi Mihály vezette gárda. Sajnos, ami jellemező volt az eddig lejátszott meccseken, az most igaz volt a S.t Mihályra: ajtó-ablak helyzetben rontottak, többször is csak a kapuba kellett volna gurítani a labdát, de ez sem sikerült. Nyert a Győr, mert a helyzeteit jobban használták ki, a hazaiak pedig igazán sajnálhatják, hogy ekkora gólelőnyt adtak, mert ha úgy kezdik a meccset, mint ahogyan befejezték, akkor most nem vereségről, hanem győzelemről tudósítanánk.

Hódi Mihály: – Értékelhetetlen, botrányos első félidőt produkáltunk. A második negyvenöt percben felbillent a pálya. Sajnos, nem tudom, hogy mi az égiek szándéka velünk. Több üres kapus helyzetünk is akadt, két-három méterről nem tudtunk a kapuba találni, mindent kihagytunk, amit kilehetett. Nincs még veszve semmi, rengeteg meccs van hátra a bajnokságból, dolgozunk tovább, rendet teszünk a lelkekben, mert egyszer reménykedem, hogy megfordul minden.

További eredmények: Kelen SC–Haladás 1–0, FTC–MTK 3–1, Astra–DVTK 2–1.

A bajnokság állása: FTC 19, 2. MTK 16, 3. DVTK 16, 4. Haladás 14, 5. Astra 12, 6. ETO 9, 7. Kelen 4, 8. St. Mihály 2 pont.