Vágó Fanny önbizalommal telve várja az MTK elleni párharcot

Ma elkezdődik a Bajnokok Ligája-szereplésért vívott, két győzelemig tartó párharc: a Csányi Diánával felálló MTK Budapest ellenfele így a szünet után egyből a szezon legfontosabb meccsével kezdő, szegedi Vágó Fannyt a soraiban tudó Ferencváros lesz.

Ma 17.30-tól elkezdi a Bajnokok Ligája selejtezőjéért vívott párharcát a Ferencváros és az MTK Budapest: bajnokot ugyan nem avatnak, de amelyik csapat előbb szerzi meg a második győzelmét, az ott lehet a BL-ben.

–Négy hetet kellett otthon készülnünk, de mindenki meg­­kapta a programot. Kitartás is kellett ahhoz, hogy ezt átvészeljük, és akadtak persze hullámvölgyek, de szerencsére gyorsan lezajlott a dolog, a Fe­rencváros pedig mindent biztosított számunkra. Teszteltek is bennünket, betartottuk az összes előírást. Rossz érzés, hogy nem lehetünk bajnokok, de egy profi sportolónak ezt tudnia kell kezelni. Az előző szezonokban is döntőt kellett játszanunk, most annyi a különbség, hogy nem kapunk érte érmet – mondta lapunknak Vágó Fanny, az FTC szegedi játékosa.

Vágó Fanny az utóbbi időben az FTC U19-es csapatának edzőjeként is dolgozott.

– A lányok nagyon kitartóak, könnyű velük dolgozni. Persze nagyon hiányzott, hogy edzést tarthassunk. Sajnos ők most sem tudtak bejönni edzeni, hiszen érintkeztek volna velünk, így nem kockáztatták, hogy bárki is pozitív tesztet produkáljon tőlünk, mert ő nem játszhatna ezen a döntő mérkőzéseken – mondta csapata kapcsán.

A párharc második meccsét egy hét múlva rendezik, az MTK egy Diósgyőr elleni győzelemből érkezik, a Fradinak viszont ez lesz az első tétmeccse.

– Egy ilyen párharcra ha va­­laki kicsit rosszabb fizikai állapotban van, az is fel tudja szívni magát, most ráadásul többet is lehet cserélni. Nem gondolom, hogy előny lenne az, hogy az MTK már játszott egy tétmeccset, nekünk is sikerült lekötnünk egy edzőmérkőzést. Kellett persze egy kis idő, hogy visszazökkenjünk a munkába, de sokat adott minden játékosnak az, hogy sok-sok játék volt az edzéseken. Visszajöttek a finom passzok és cselek, amik a mi játékunkat jelentik. Biztos vagyok benne, hogy apró dolgok döntenek majd. Önbizalommal telve, bizakodva várjuk a meccset – szerintem csak így lehet pályára lépni – zárta Vágó Fanny.